Leitz Phone 1 .. هاتف ذكي من لايكا

دبي - يزن راشد - بعد التعاون الطويل مع هواوي وشارب، تطلق شركة لايكا Leica الألمانية هاتفها الذكي.

وتم الإعلان عن هاتف Leitz Phone 1 في مؤتمر صحفي في طوكيو في وقت سابق اليوم، وهو أول هاتف محمول يحمل علامة تجارية خاصة بشركة لايكا، وسيكون هاتفًا حصريًا لشركة سوفت بانك عند إطلاقه في شهر يوليو.

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وتعترف شركة صناعة الكاميرات بأن Leitz Phone 1 هو في الواقع عبارة عن Aquos R6 مُعاد تسميته، مع التأكيد على تجربة لايكا الأولية الحقيقية ووصولاً إلى مستوى التصميم الصناعي وواجهة المستخدم.

ويشترك هاتف Leitz Phone 1، الذي سمي على اسم العلامة التجارية الأصلية لشركة لايكا، في لغة تصميم مماثلة مع كاميراتها الشهيرة. ويأتي مكتملًا مع نقطة لايكا الحمراء بالإضافة إلى غطاء عدسة دائري مغناطيسي.

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وبدلاً من الجزء الخلفي المصنوع من الجلد، فإن الجهاز يتميز بغطاء زجاجي أسود غير لامع يتماشى مع الهيكل المعدني الفضي. ويأتي بسمك 9.5 ميليمتر وبوزن 212 جرام. ويمكنك حماية الجانب الخلفي مع خلال الحافظة الصلبة المرفقة.

وتمامًا مثل Aquos R6، يحتوي هاتف Leitz Phone 1 على مستشعر 1 إنش بدقة 20 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة f/1.9، جنبًا إلى جنب مع كاميرا أمامية بدقة 12.6 ميجابكسل.

لايكا والهواتف:

توفر شاشة IGZO OLED بقياس 6.6 إنشات دقة وضوح تبلغ 2730×1260 بكسل، بالإضافة إلى معدل تحديث متغير 240 هرتز.

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وتجد أيضًا نفس المعالج الرئيسي Qualcomm Snapdragon 888 و 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. وتحصل على 256 جيجابايت من مساحة التخزين، أي ضعف مساحة Aquos R6. ويمكنك توسيع مساحة التخزين الداخلية حتى تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD.

وهناك بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير. كما أن الهاتف يدعم تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

ويعمل Leitz Phone 1 بنظام التشغيل أندرويد 11 الذي يتميز بواجهة مستخدم أحادية اللون إلى حد كبير مخصصة بواسطة لايكا.

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ويوفر تطبيق الكاميرا وضع “Leitz Looks” لالتقاط صور بالأبيض والأسود. وبخلاف ذلك، تبدو الواجهة مشابهة إلى حد كبير لنظام أندرويد، وذلك استنادًا إلى لقطات الشاشة المعروضة خلال الكلمة الرئيسية اليوم.

ويعد Leitz Phone 1 في الوقت الحالي حصريًا لشركة سوفت بانك في اليابان. ويبلغ سعره نحو 1700 دولار. وتبدأ الطلبات الأولية في 18 يونيو، وسيكون الهاتف متاحًا في أواخر شهر يوليو. ولا توجد معلومات حول التوفر الدولي حتى الآن.