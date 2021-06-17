أمازون تقلل عمولة متجرها لجذب المطورين

دبي - يزن راشد - قررت شركة أمازون أنها ترغب في جذب المزيد من المطورين إلى متجر تطبيقات أندرويد و Fire OS الخاص بها. وذلك فهي تتبع خطى آبل وجوجل من خلال الإعلان عن برنامج جديد لتسريع الأعمال الصغيرة من Amazon Appstore الذي يقتطع عمولة أقل من المطور.

وخفضت آبل وجوجل حصتهما من أول مليون دولار أمريكي للمطور من 30 في المئة إلى 15 في المئة.

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أما أمازون فإنها تقلل حصتها من عائدات المطورين من 30 في المئة إلى 20 في المئة للمطورين الذين يكسبون أقل من مليون دولار من العائدات سنويًا.

وتوفر الشروط الجديدة للمطورين أيضًا أرصدة AWS الترويجية. وذلك بمبلغ يعادل 10 في المئة من إيرادات المطور إذا كسبوا أقل من مليون دولار من الإيرادات سنويًا.

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وإذا اختار أحد المطورين استخدام أرصدة AWS. فإن ذلك يرفع إجمالي حصته من الإيرادات من 70 في المئة إلى ما يعادل 90 في المئة.

وتتمحور الفكرة حول إذا كان تطبيقك يستخدم خدمات AWS السحابية الشهيرة من أمازون، فسيكون ذلك بمثابة احتفاظك بنسبة 90 بالمائة من الأموال.

وإذا كنت تستخدم خدمات سحابية لأحد المنافسين، فربما تغريك أمازون لتصبح عميلاً لـ AWS.

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أمازون تقلل عمولة متجرها:

يجعل هذا التغيير حصة أرباح أمازون متوافقة بشكل وثيق مع السياسات الجديدة لمتجر تطبيقات آبل وجوجل.

ومع ذلك، إذا لم يستخدم مطورو Amazon Appstore الأصغر حجمًا نسبة 10 في المئة الإضافية في أرصدة AWS، التي تنتهي صلاحيتها بعد 12 شهرًا من اكتسابها، فلن يستفيدوا كثيرًا من سياسة أمازون الجديدة كما يفعلون من سياسات آبل أو جوجل الجديدة.

وعلى العكس من ذلك، بالنسبة للمطورين الذين ينفقون أكثر من 10 في المئة من عائداتهم السنوية على رسوم AWS، سيكون برنامج Amazon Appstore الجديد أكثر فائدة من برنامج آبل أو جوجل.

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ويجب على المطورين بمجرد إطلاق البرنامج الجديد ربط حسابات AWS الخاصة بهم بحسابات Amazon Appstore الخاصة بهم. وذلك من أجل الحصول على رصيد إضافي بنسبة 10 في المئة من AWS.

ومثل برنامج آبل، فهو برنامج يجب عليك التقدم للحصول عليه. ويمكن طردك منه، ويتم طردك تلقائيًا ويجب عليك التقدم مرة أخرى في العام التالي إذا تجاوزت أرباحك مليون دولار.

وعلى النقيض من ذلك، تقدم جوجل للمطورين تخفيض بنسبة 15 في المئة بالنسبة لأول مليون دولار في الإيرادات.