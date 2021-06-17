خطط محطة أبحاث القمر الدولية آخذة في التبلور

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После презентации ознакомиться с Дорожной картой и Руководством по участию в проекте #МНЛС можно будет на официальных сайтах Роскосмоса и КНКА pic.twitter.com/DycyqhhPFZ — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 16, 2021 الصين وروسيا إرسال أول طاقم من رواد الفضاء إلى القمر في وقت ما في العقد المقبل. وتتضمن الخطط الموضوعة لمحطة أبحاث القمر الدولية ILRS مجموعة من المهمات الروبوتية إلى القمر والتوصل إلى إطار قانوني لاستكشاف القمر، وهو جهد مشابه لبرنامج أرتميس Artemis القمري بقيادة ناسا.

وقدم مسؤولون من إدارة الفضاء الوطنية الصينية CNSA ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس Roscosmos عرضًا مشتركًا خلال المؤتمر العالمي لاستكشاف الفضاء في روسيا حول خطتهم المكونة من ثلاث مراحل لبناء شبكة من قواعد القمر والأقمار الصناعية في مدار القمر.

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وتعاونت وكالات الفضاء رسميًا في المشروع في شهر مارس.

وقال نائب مدير CNSA: إن المرحلة الأولى ومعظم المرحلة الثانية من المشروع القمري مجرد عمل تحضيري يتضمن بعثات غير مأهولة.

وأوضح ردًا على سؤال للجمهور حول موعد وصول أول رواد فضاء روسيين أو صينيين إلى القمر: ما زلنا نركز على استكشاف القمر بشكل غير مأهول في السنوات العشر القادمة.

وتركز CNSA حاليًا على إرسال رواد فضاء إلى محطتها الفضائية الجديدة، التي تم إطلاق أول وحدة لها في شهر أبريل.

ومن المتوقع أن ينطلق أول طاقم من ثلاثة رواد فضاء من الصين في وقت ما هذا الشهر لمدة ثلاثة أشهر.

ومهدت خطط روسيا والصين بشأن القمر الطريق أمام سباق بين الدول والولايات المتحدة. وتتشكل محطة أبحاث القمر الدولية بالتوازي مع برنامج أرتميس التابع لناسا، وهو جهد بمليارات الدولارات لوضع رواد فضاء أمريكيين على سطح القمر في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2024 وتأسيس وجود طويل الأمد على القمر في العقد التالي.

محطة أبحاث القمر الدولية:

تعمل ناسا مع اليابان وكندا ووكالة الفضاء الأوروبية على بوابة القمر. وهي بؤرة استيطانية مخطط لها تدور حول القمر مصممة لنقل أطقم رواد الفضاء إلى محطات قاعدة مستقبلية عبر سطح القمر.

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وكانت روسيا، أكبر شريك لناسا في محطة الفضاء الدولية، تجري محادثات مع الولايات المتحدة للمشاركة في برنامج بوابة القمر قبل أن تتحول إلى خطة محطة أبحاث القمر الدولية الصينية بدلاً من ذلك.

وقالت الصين وروسيا: إن محطة أبحاث القمر الدولية مفتوحة أمام الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالة ناسا.

وأشار نائب المدير العام لوكالة روسكوزموس إلى أن البلدين يعملان أيضًا على إطار قانوني مخصص لاستكشاف القمر. وإن النسخة الأولية من الاتفاقية يجب أن تكون جاهزة بحلول نهاية العام.

وهذا الإطار متأخر حاليًا عن اتفاقيات أرتميس التابعة لوكالة ناسا، وهي وثيقة مماثلة تهدف إلى وضع معايير قانونية لعمليات القمر في إطار برنامج أرتميس.

ويؤكد المسؤولون الأمريكيون أن الاتفاقات هي تفسير لمعاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 التي تعزز التنسيق السلمي بين الدول عبر القمر.

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ويتكون جدول أعمال محطة أبحاث القمر الدولية من ثلاث مراحل. وتتضمن المرحلة الأولى، بين عامي 2021 و 2025، ما لا يقل عن ست مهام روبوتية يتم إطلاقها عبر القمر، مقسمة بالتساوي بين الصين وروسيا. ومن شأن هذه المهام استكشاف مواقع الهبوط عبر القمر في المستقبل وإجراء الاستطلاع العلمي.

وتركز المرحلة التالية، من 2026 إلى 2035، بشكل كبير على البناء. مع تسليم شحنات ضخمة وإنشاء مرافق كاملة في المدار القمري وعلى سطح القمر.

وتبدأ المرحلة النهائية في عام 2036، عندما تبدأ العمليات الروتينية. ويتضمن ذلك البحث والاستكشاف القمري والتحقق من التكنولوجيا ودعم الهبوط البشري عبر القمر وتوسيع الوحدات النمطية والحفاظ عليها إذا لزم الأمر.