علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: Honor تستعد للإعلان عن Magic 3 في شهر أغسطس

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت تغريدة نشرت عبر @ RODENT950 على تويتر على خطط شركة Honor لإطلاق هاتف Magic 3 في حدث يعقد في شهر أغسطس.

وتكشف التغريدة عن صورة سابقة لهاتف Honor Magic 2 بتصميم منزلق الذي قدم من الشركة في 2018، حيث يختفي في تصميم الهاتف الكاميرة الأمامية وأجهزة الإستشعار الأمامية وسماعة الأذن في التصميم المنزلق.

ولقد دعمت Honor هاتف Magic 2 برقاقة معالج Kirin 980، وشاشة AMOLED والتي تتميز بحجم 6.39 إنش.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن شركة Honor ستقدم هاتف Magic القادم بتصميم قابل للطي، ليكون إصدار الشركة الأول من هذه الفئة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط Honor خلال الفترة القادمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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