تكنولوجيا: تسريبات مصورة جديدة تكشف عن تصميم مسطح لإطار Galaxy Z Fold 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Fold 3، ولقد رصدت صور ثلاثية الأبعاد جديدة توضح تصميم مسطح لإطارات الهاتف.

أكدت العديد من التسريبات التي نشرت حتى الآن على أن سامسونج تقدم إصدارها القادم Galaxy Z Fold 3 بتصميم جديد، حيث يحاكي تصميم الهاتف الكتاب.

ولقد ارتكزت الصور ثلاثية الأبعاد الجديدة على ما جاء من تسريبات حتى الآن، لذا يظهر هاتف Galaxy Z Fold 3 بإطارات مسطحة.

كما يظهر الهاتف بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعرات بتصميم رأسي في الجانب الأيسر من الجهة الخلفية، كما تنتهي الإعدادات بفلاش LED.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج تتجه لتبني التصميم المسطح الذي ظهر في سلسلة Galaxy Tab S7 لتقدم نفس التصميم في هاتف Galaxy Z Fold 3 القادم.

المصدر

اعلان





