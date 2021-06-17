تكنولوجيا: Amazon تؤكد على إزالة منتجات RavPower من المتجر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة أمازون على إزالة منتجات RavPower من المتجر، لتنضم العلامة التجارية إلى العلامات التي تم إزالتها مؤخراً والتي تشمل Aukey وMpow.

عرفت علامة RavPower التجارية بمنتجاتها من وحدات الشحن والبطاريات، ولقد توفرت منتجات الشركة في متجر أمازون خلال الفترة الماضية.

كانت شركة أمازون قد إتجهت لإزالة منتجات Aukey و Mpow من المتجر بشكل مفاجئ خلال الفترة الماضية، مع إختفاء المنتجات أيضاً من منافذ البيع.

وفي مقال نشر عبر Nicole Nguyen في صحيفة وول ستريت كشفت عن أن شاحن RavPower جاء في عرض يتضمن هدية بقيمة 35 دولار مقابل نشر مراجعة الإيجابية حول الشاحن، وهو إنتهاك لسياسة شركة أمازون.

ولقد كانت شركة أمازون قد حظرت المراجعات التي تحفز المستخدمين على شراء المنتج من المتجر منذ عام 2016، وهو السبب في إزالة جميع منتجات RavPower من المتجر، كما تم إزالة قوائم العلامة التجارية أيضاً، وهي نقس السياسة التي اتبعتها أمازون مع Aukey و Mpow.

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