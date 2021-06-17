الأرصاد: طقس الخميس مائل للحرارة نهارا

الشارقة - اميمة ياسر - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الخميس، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية غربية: شمالية شرقيةوبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة ونصف متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 32 20

الإسكندرية 27 19

وادى النطرون 30 21

طنطا 31 20

شبين الكوم 32 20

دمنهور 30 20

بلطيم 28 20

مطروح 25 19

السلوم 26 19

سيوة 32 19

بورسعيد 28 19

دمياط 27 20

الزقازيق 32 20

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 32 20

السويس 32 20

العريش 27 20

رفح 26 20

رأس سدر 32 22

نخل 30 17

نويبع 32 26

طابا 31 22

كاترين 27 22

الطور 32 24

شرم الشيخ 33 26

الغردقة 33 26

مرسى علم 34 26

الفيوم 32 21

بنى سويف 33 21

المنيا 34 22

أسيوط 34 22

سوهاج 35 23

قنا 36 25

الأقصر 37 25

أسوان 38 25

ادفو 38 26

أبوسمبل 38 26

الوادى الجديد 35 25

شلاتين 35 25

ابو رماد 34 25

حلايب 33 24

رأس حدربة 33 24