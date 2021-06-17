شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت العالمية تعين ساتيا نلديلا رئيسا لمجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Microsoft العالمية إن الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة، ليحل محل المدير المستقل جون تومسون، بعد تصويت بالإجماع على مجلس إدارة شركة البرمجيات وفقا لما نقلته CNBC.

ويعكس التغيير النجاح الذي حققه ناديلا في السنوات السبع الماضية، مما جعل Microsoft أكثر بروزًا في مجال التكنولوجيا والأعمال تمامًا.

وقالت مايكروسوفت في بيان: "في هذا المنصب، سيقود ناديلا العمل لوضع جدول أعمال لمجلس الإدارة، والاستفادة من فهمه العميق للأعمال لرفع الفرص الإستراتيجية الصحيحة وتحديد المخاطر الرئيسية وأساليب التخفيف لمراجعة مجلس الإدارة.

وجاءت هذه الخطوة بعد عام من مغادرة بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة Microsoft وأول رئيس تنفيذي لها، مجلس إدارة الشركة.

وقال متحدث باسم الشركة إن غيتس تنحى عن منصبه بعد أن حقق مجلس الإدارة في تقرير بأن جيتس حاول بدء علاقة حميمة مع موظف في عام 2000.

يُذكر أن ناديلا هو أحد كبار المساهمين الفرديين في Microsoft، حيث يمتلك أكثر من 1.6 مليون سهم من أسهم الشركة.