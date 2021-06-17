شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عودة تطبيق سناب شات للعمل بعد عطل مفاجئ صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد تطبيق Snapchat سناب شات للعمل من جديد بعد وجود عطل مفاجئ به لاحظه عدد كبير من مستخدمى التطبيق صباح اليوم، وكان أشار موقع "down detector" المعنى بأخبار الأعطال التى تضرب مواقع الإنترنت، إلى أن تطبيق "سناب شات" عانى بصورة كبيرة من عطل تقنى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتلقى موقع "down detector" أكثر من 25 ألف شكوى من مستخدمي سناب شات تفيد بوجود عطل مفاجئ في الخدمة، خلال اليوم الموافق 17 يونيو، بداية من الساعة الثانية بعد منتصف الليل حتى الآن، في الولايات المتحدة وبعض المناطق الأخرى من بين المتأثرة بالانقطاع.

من ناحية أخرى كانت الشركة المطورة لتطبيق سناب شات قد أطلقت مبادرة لإعادة تصميم تقنية الكاميرا الأساسية الخاصة بها لجعلها أكثر قدرة على التقاط مجموعة واسعة من درجات ألوان البشرة، حيث يتم التقاط نحو 5 مليارات صورة باستخدام كاميرا سناب شات كل يوم، وتشكل هذه الصور نقطة البداية للأشخاص الذين يرون أنفسهم وأصدقائهم وعالمهم من خلالها.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، قال برتراند سانت بريوكس، مسئول تطوير تجربة الكاميرا فى شركة سناب: استخدمت العمليات الكيميائية وراء تطوير الفيلم من الناحية التاريخية البشرة الفاتحة كخط أساس كيميائى لها، وهو إرث يستمر حتى اليوم، لكن الكاميرا عنصرية فى الواقع.