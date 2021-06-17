شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لإطلاق قمر صناعي مصنوع من الخشب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق قمر صناعي بحجم أربعة بوصات مربعة (يُعرف باسم CubeSat) مصنوع من الخشب المطلي لاختبار كيفية بقائه على قيد الحياة وأدائه في ظروف الفضاء القاسية، ويُعرف باسم WISA Woodsat، حيث سيسافر القمر الصناعي، الذي يبلغ وزنه 2.2 رطل والذي صممه Arctic Astronautics، إلى الفضاء على صاروخ Rocket Lab Electron قبل نهاية عام 2021.



قمر خشبي ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستتم مراقبته بفضل كاميرتيه، إحداهما بها عصا سيلفي لترى كيف تتعامل مع بيئة الفضاء. ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستتم مراقبته بفضل كاميرتيه، إحداهما بها عصا سيلفي لترى كيف تتعامل مع بيئة الفضاء. كما أنه بالإضافة إلى الكاميرتين، سيحتوي Woodsat على مستشعرات ضغط للمساعدة في مراقبة الضغط في تجاويفه، وإجراء تجربة لاختبار كبلات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الفضاء، وسيتم تشغيله بواسطة تسع خلايا شمسية صغيرة.

قمر صناعى

وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية، أن Woodsat سيحتوي أيضًا على حمولة راديو هواة ستسمح للهواة بنقل إشارات الراديو والصور في جميع أنحاء العالم.

وعلى عكس الأقمار الصناعية التقليدية، المصنوعة إلى حد كبير من الألومنيوم، فإن المادة الأساسية لـ Woodsat هي خشب البتولا، وهو نفس نوع الخشب الذي يمكن العثور عليه في أي متجر لأجهزة الكمبيوتر.