شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وثائق مسربة تكشف عن إطلاق SpaceX لمركبتها رغم تحذيرين بشأن الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت وثائق مسربة، أن شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك للفضاء تجاهلت تحذيرين على الأقل من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بأن إطلاق مركبة SN8 في ديسمبر الماضي قد لا يكون آمنًا، واستندت التحذيرات من إدارة الطيران الفيدرالية إلى برنامجها لنمذجة الطقس.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اقترحت النماذج الخاصة بالطقس، أنه إذا انفجر الصاروخ، يمكن أن تتعزز موجة الصدمة بسبب الظروف الجوية مثل سرعة الرياح وتعريض المنازل المجاورة للخطر.

لكن SpaceX تجاهلت التحذيرات لأنها قالت إنه يمكن التدخل في برنامج إدارة الطيران الفيدرالية لتقديم نتائج أفضل أو أسوأ لسيناريو مماثل.

مضى SpaceX في الإطلاق، منتهكًا رخصة الإطلاق الخاصة به من FAA في هذه العملية، وانتهى المطاف بـ SN8 بالإطلاق بنجاح لكنه هبط في كرة من النار.

وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية، أعطت SpaceX الأولوية للسرعة على السلامة مع الإطلاق، الذي تم في منشأة اختبار Boca Chica، تكساس في الساعة 5:45 مساءً بالتوقيت الشرقي (10:45 مساءً بتوقيت جرينتش) في 9 ديسمبر.

قال واين مونتيث، رئيس قسم الفضاء في إدارة الطيران الفيدرالية، في رسالة إلى جوين شوتويل، مدير SpaceX، إن انتهاك الشركة لرخصة الإطلاق كان غير متوافق مع ثقافة السلامة القوية.

على الرغم من أن التقرير يشير إلى أن جميع الأطراف في الشركة اعتقدت أن هذا الخطر كان منخفضًا بما يكفي للامتثال للمعايير التنظيمية، فقد استخدمت SpaceX طرقًا تحليلية يبدو أنها تم تطويرها على عجل لتلبية نافذة الإطلاق.

وانتقد مونتيث أيضًا SpaceX لمتابعته في الإطلاق استنادًا إلى "الانطباعات" و"الافتراضات" بدلاً من الفحوصات الإجرائية.

ولكن لم تنته شركة SpaceX بتلقي أي عقوبات من إدارة الطيران الفيدرالية واستمرت في إطلاق النموذج الأولي التالي، SN9، في فبراير.

وواجهت مركبة SN9 نفسها عقبات تنظيمية من إدارة الطيران الفيدرالية، مما دفع ماسك إلى التذمر من أن "البشرية لن تذهب أبدًا إلى المريخ" إذا كان الأمر متروكًا للوكالة.

وتخطط SpaceX لإرسال البشر إلى المريخ باستخدام مركبة فضائية من مرحلتين، والتي يعمل عليها ويصدر العدد من النماذج لتلبية هدفه.