شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن كمبيوتر كمومى جديد فى ألمانيا.. اعرف استخداماته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة IBM النقاب عن أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر الكمومية فى أوروبا فى ألمانيا، مما عزز جهود البلاد للبقاء فى السباق لما يعتبر تقنية رئيسية فى المستقبل.

وتستخدم أجهزة الكمبيوتر الكمومية الجسيمات دون الذرية للالتفاف حول قيود الفيزياء التقليدية وإجراء العمليات الحسابية بسرعات أعلى بكثير حتى من أسرع أجهزة الكمبيوتر العملاقة الموجودة، وبينما كان يُنظر إلى هذا منذ فترة طويلة على أنه حصر بحث غامض، تأمل الشركات بشكل متزايد فى تسخير أجهزة الكمبيوتر الكمومية لتطوير مواد أو عقاقير أو تطبيقات ذكاء اصطناعى جديدة.

ويعد نظام IBM الجديد هو أول كمبيوتر كمى للشركة خارج الولايات المتحدة، حيث يوجد بالفعل أكثر من 30 جهاز كمبيوتر من هذا القبيل، ويقع فى منشأة فى Ehningen تديرها منظمة أبحاث Fraunhofer Society الألمانية.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، متحدثة عبر رابط الفيديو فى حفل الإطلاق الرسمي، إن الحوسبة الكمية ستلعب دورًا رئيسيًا فى جهود البلاد للاحتفاظ "بالسيادة التكنولوجية والرقمية" مع توفير محرك للنمو الاقتصادي، وقالت: "بالطبع، لسنا وحدنا فى العالم بمثل هذه الأفكار"، "الولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص تستثمران مبالغ كبيرة".

وقالت ميركل إن حكومتها قررت مؤخرًا زيادة تمويلها لأبحاث الحوسبة الكمية بمقدار 2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، وقالت شركة IBM إن النظام فى Ehningen يمكنه التعامل مع 27 بت كمي، أو كيوبت، فى وقت واحد.