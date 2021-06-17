شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية ضبط جهاز أيفون على وضع recovery mode والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمم الخبراء جهاز الأيفون ليكون خاليًا من المشاكل قدر الإمكان، ولكن مع ذلك، فإنه في بعض الأحيان قد تسوء الأمور، فإذا كان جهاز أيفون الخاص بك لا يستجيب، وفشلت جميع خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الأخرى، قد تحتاج إلى الدخول في وضع recovery mode.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، هناك بعض الأسباب التي قد تجعلك تحتاج إلى وضع recovery mode:

• لا تظهر شاشة أيفون الخاصة بك سوى شعار أبل لفترة طويلة ولا يتم تشغيلها بالكامل.

• أثناء تحديث iOS، يتعطل الهاتف في حلقة من إعادة التشغيل باستمرار.

• لا يتم تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله ولا يستجيب تمامًا.

ويكون وضع الاسترداد هو أداة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها تقوم بتوصيل جهاز أيفون بجهاز كمبيوتر وتتيح لأحد التطبيقات، سواء Finder أو iTunes، تشخيص المشكلة وحلها.



كيفية وضع جهاز أيفون على وضع recovery mode كيفية وضع جهاز أيفون على وضع recovery mode ستختلف الطريقة التي تستخدمها لتنشيط وضع recovery mode اعتمادًا على ما إذا كنت تستخدم إصدارًا أحدث من macOS أو إصدارًا أقدم أو جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows.

1. قم بتوصيل جهاز أيفون بجهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل شحن USB.

2. إذا كنت تقوم بتشغيل macOS Catalina أو إصدار أحدث ، فافتح نافذة Finder. إذا كنت تستخدم macOS Mojave أو أقدم أو Windows، فافتح iTunes.

3. ستحتاج إلى الضغط مع الاستمرار على الأزرار الموجودة على جهاز أيفون الخاص بك لتنشيط وضع recovery mode.

• على iPhone 8 أو الأحدث، اضغط على زر رفع الصوت وحرره بسرعة، ثم زر خفض الصوت، ثم اضغط مع الاستمرار على زر القفل حتى تظهر شاشة وضع recovery mode.

• على iPhone 7 أو 7 Plus، اضغط مع الاستمرار على أزرار القفل وخفض مستوى الصوت حتى تظهر شاشة وضع recovery mode.

• على iPhone 6s أو إصدار أقدم، اضغط مع الاستمرار على زري Lock and Home حتى تظهر شاشة وضع recovery mode.

4. في Finder، اضغط فوق هاتفك في الشريط الجانبي الأيسر؛ أو في iTunes، اضغط فوق رمز iPhone بالقرب من الزاوية العلوية اليسرى من النافذة.

5. سيتم سؤالك عما إذا كنت تريد تحديث أو استعادة أيفون الخاص بك، اضغط فوق تحديث، سيحاول ذلك إصلاح هاتفك دون مسح البيانات، وإذا انتهى recovery mode ولم يتم إصلاح هاتفك، فحاول مرة أخرى ولكن اضغط فوق استعادة.

كما أنه بمجرد الانتهاء من عملية الاسترداد، يجب أن يخرج هاتفك من وضع recovery mode من تلقاء نفسه، عندها أعد تشغيله وقم بإعداده.

إذا لم يعمل وضع recovery mode، ولا يزال جهاز أيفون الخاص بك معطلاً، فمن المحتمل أنك خارج الخيارات التي يمكنك القيام بها في المنزل، فحاول الاتصال بشركة أبل مباشرة للحصول على مزيد من المساعدة.