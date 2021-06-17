شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على جهاز iPad الأكثر شهرة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت شركة أبل فى حالة نجاح عندما يتعلق الأمر بإطلاق طرازات iPad، ومنذ مارس 2020 - فى الوقت الذى ضرب العالم فيه الوباء - أطلقت أبل أربعة طرازات جديدة، وهى تشمل جهازى iPad Pro، وiPad Air وطراز iPad "عادي".

وكشف تقرير صادر عن Counterpoint Research عن النموذج الأكثر شعبية فى العالم، فليس من المستغرب أن نرى أن جهاز iPad بحجم 10.2 بوصة (الجيل الثامن) هو الأكثر شعبية فى العالم، فوفقًا لما قاله كبير المحللين فى Counterpoint ليز لي، "شكلت طرازات iPad الأساسية 56٪ من إجمالى شحنات iPad فى الربع الأول من عام 2021".

وجاءت سلسلة iPad Air و iPad Pro فى المرتبة التالية بنسبة 19% و 18% على التوالي، وقال لي: "نظرًا لأن المستهلكين قلقون باستمرار بشأن الأسعار وإمكانية النقل، فقد ظهر أحدث جهاز iPad 8 باعتباره الطراز الأكثر مبيعًا".

وتم إطلاق iPad Air 4 فى أكتوبر 2020، حيث احتل المرتبة الثانية فى قائمة أفضل الكتب مبيعًا لأنه "حقق نجاحًا كبيرًا مع المستهلكين الذين يبحثون عن الفعالية من حيث التكلفة بالإضافة إلى المواصفات العالية"، وبشكل عام، كان عام 2020 عامًا جيدًا لأجهزة iPad والأجهزة اللوحية الأخرى من أبل.

ونما سوق الأجهزة اللوحية العالمية بنسبة 19% على أساس سنوى فى عام 2020 بسبب الطلب المتزايد على الأجهزة المحمولة ذات الشاشات الكبيرة مدفوعة بالعمل عن بُعد والتعليم عبر الإنترنت وطلبات الإقامة فى المنزل الممتد، وقد باعت أبل عددًا أكبر من وحدات iPad فى جميع أنحاء العالم بنسبة 33% فى عام 2020 مقارنة بعام 2019، واستمرت فى قيادة السوق، حيث زادت حصتها إلى 37٪ فى الربع الأول من عام 2021.