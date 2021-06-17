شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب قد تفقد تويتر حماية الملاذ الآمن فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير إن تويتر قد يفقد حماية الملاذ الآمن في الهند، حيث إن الشركة لم تلتزم بعد بقواعد الوسيط الجديدة في البلاد، هذا يعني أنه سيكون مسؤولاً عن كل المحتوى المنشور على الموقع من قبل المستخدمين ويمكن أن يخضع لإجراءات جزائية لكنها ليست مباشرة وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وعلى الرغم من عدم وجود كلمة رسمية، أخبرت مصادر حكومية ANI أنها الشبكة الاجتماعية الرئيسية الوحيدة التي لم تتخذ الخطوات اللازمة للامتثال للقواعد:

ويفقد تويتر مكانته كمنصة وسيطة في الهند لأنه لا يمتثل للإرشادات الجديدة ، فهو منصة التواصل الاجتماعي الوحيدة بين التيار الرئيسي الذي لم يلتزم بالقوانين الجديدة.

وأشار أميت داتا المحامي، إلى أنه بينما يتعين على الحكومة الحصول على أمر من المحكمة لإزالة وضع تويتر كوسيط.

بالإضافة إلى ذلك، كتبت مؤسسة حرية الإنترنت (IFF) ، وهي منظمة للحقوق الرقمية ، شرحًا يوضح عدم وجود شهادة مسجلة واضحة للوسطاء، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحاكم فقط أن تقرر ما إذا كان الكيان محميًا بموجب قواعد وسيطة أم لا.

ومع ذلك نظرًا للمناخ السياسي في البلاد، فمن المحتمل إلى حد ما أن يجد Twitter نفسه غارقًا في المشاكل القانونية في الهند بشأن المحتوى المنشور على نظامه الأساسي في المستقبل القريب.

تتطلب هذه الإرشادات - التي دخلت حيز التنفيذ في 26 مايو - شبكة اجتماعية كبيرة تضم أكثر من 5 ملايين مستخدم لتعيين مسؤول عقد، ومسؤول امتثال، ومسؤول شكاوى في الدولة لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمحتوى الذي تستضيفه.

بينما في الشهر الماضي عينت الشركة موظفًا مؤقتًا للعقد والتظلمات، إلا أنهم ليسوا موظفين في Twitter كما هو مطلوب بموجب القواعد. قالت الشركة إنها فتحت وظائف شاغرة لجميع هذه الأدوار وستقدم التفاصيل قريبًا.

وقالت الشركة في بيان إنها تبلغ وزارة تقنية المعلومات بجميع الخطوات التي اتخذتها للوفاء بالالتزام:

وتقدم رجال الشرطة الليلة الماضية، بشكوى ضد موقع تويتر في ولاية أوتار براديش الشمالية تتعلق بتغريدات عن اعتداء على شخص مسن في المنطقة، إذا فقدت الشبكة الاجتماعية حماية الملاذ الآمن، يمكن للسلطات اتخاذ إجراءات ضد الشركة بسبب تغريدات المستخدم المرفوضة.