الأرصاد : فصل الصيف يبدأ رسمياً الاثنين المقبل

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الموعد الرسمي لبدء فصل الصيف.

وقال " شاهين" خلال مداخلة ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر"، اليوم الأربعاء، إن الأجواء مستقرة في كافة أنحاء الجمهورية، وأن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية .

وأوضح أن الطقس معتدل على جميع السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط ويميل للحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري حتى محافظات شمال الصعيد أما جنوب الصعيد وجنوب سيناء فالطقس شديد الحرارة.

وأشار إلى أن فصل الربيع سينتهي رسميا يوم الأحد المقبل، لافتا إلى أن فصل الصيف سيبدأ رسميا يوم الاثنين المقبل، مستطردا أن الأجواء ستكون جيدة ومعتدلة حتى يوم الأحد .