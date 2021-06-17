شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تتجه لإرسال دمية إلى سطح القمر.. ما هى مهمتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط ناسا لإرسال دمية على سطح القمر، ووكالة الفضاء تريد مساعدتك لتسميتها في ما يبدو أنه قفزة عملاقة للبشرية، حيث سيكون القزم أو"moonikin" كما تطلقه وكالة الفضاء - جزءًا من مهمة Artemis 1 بدون طاقم، والتي ستؤدي تحليقًا فوق القمر في وقت لاحق من هذا العام كجزء من العمل التحضيري للبعثات المأهولة اللاحقة التي ستشمل الهبوط إلى القمر وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

والقزم هو نموذج تشريحي يحاكي جسم الإنسان ويستخدم بشكل شائع في التدريب على عمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ والتعليم الطبي والبحث، سيتم تجهيز القزم على Artemis I بجهازي استشعار للإشعاع، وأجهزة استشعار في المقعد - أحدهما أسفل مسند الرأس والآخر خلف المقعد - لتسجيل التسارع والاهتزاز طوال المهمة أثناء سفر Orion حول القمر والعودة إلى الأرض، ستساعد البيانات من هذه المستشعرات وغيرها داخل المركبة الفضائية ناسا على فهم أفضل طريقة لحماية أفراد الطاقم من أجل Artemis II وما بعده.

أعلنت وكالة ناسا التي كانت حريصة على إشراك عشاق الفضاء، عن مسابقة لتسمية الدمية والتي سيتم تجهيزها بزي رائد فضاء كامل للرحلة الكبيرة، واختارت ناسا مسبقًا ثمانية أسماء كجزء من مسابقة.

المتنافسون هم: Ace و Wargo و Delos وDuhart وCampos وShackleton و Montgomery و Rigel، تم اختيار كل اسم بعناية، على سبيل المثال، يرمز Ace إلى Artemis Crew Explorer ؛ Wargo هو تكريس لمايكل وارجو، أول عالم استكشاف رئيسي في ناسا، ومونتجومري هي إشارة إلى جوليوس مونتغمري، أول أمريكي من أصل أفريقي يعمل في مرفق كيب كانافيرال الفضائي كمحترف تقني.

كل يومين بدءًا من 16 يونيو ، يمكنك الضغط على Twitter أو Facebook أو Instagram (NASAArtemis) للتصويت لأحد الاسمين. سيبقى الفائز من كل شريحة في المسابقة حتى المواجهة النهائية يوم الاثنين 28 يونيو مع الإعلان عن الاسم الفائز رسميًا يوم الثلاثاء 29 يونيو.

الغرض من القزم ليس السماح لوكالة ناسا بالتغريد ببعض الصور المسلية التي تظهر الشكل الذي قد تبدو عليه مهمة Artemis 2 المأهولة، ستلعب في الواقع دورًا حيويًا في المهمة مع وجود أجهزة استشعار موضوعة بعناية على مقعدها لتزويد الوكالة ببيانات مهمة حول كيفية تأثير المراحل المختلفة للرحلة على الطاقم البشري الذي يسلك نفس المسار لاحقًا.

و"سيتم تجهيز القزم في Artemis 1 بجهازي استشعار للإشعاع، وأجهزة استشعار في المقعد - أحدهما أسفل مسند الرأس والآخر خلف المقعد - لتسجيل التسارع والاهتزاز خلال المهمة أثناء انتقال Orion حول القمر والعودة إلى الأرض".

و"ستساعد البيانات من هذه المستشعرات وغيرها داخل المركبة الفضائية ناسا على فهم أفضل طريقة لحماية أفراد الطاقم من أجل Artemis 2 وما بعده."

تحرز وكالة ناسا تقدمًا جيدًا نحو الإطلاق الأول لصاروخها الرائع SLS الذي سيحمل مركبة أوريون الفضائية المتجهة إلى القمر - والمانيكين - إلى الفضاء، وبدأت مؤخرًا عملية للمركبة الفضائية القوية.

بافتراض أن أول مهمتين من أرتميس تسير حسب الخطة، تخطط ناسا لإرسال أول امرأة والرجل التالي إلى سطح القمر في عام 2024 أو بعد ذلك بقليل، مما يمثل أول هبوط بشري هناك منذ عام 1972.