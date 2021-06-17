الصحراء البيضاء.. هل تكون أنتاركتيكا بوابة نهاية العالم والخطر القادم!؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 04:09 صباحاً - تمثل أنتاركتيكا المكان الأبرد على الكرة الأرضية، لكن ظاهرة الاحتباس الحراري بدأت تؤثر بشكل سلبي على هذه القارة وذلك لاحتمالات ذوبانها من ارتفاع درجة حرارة الأرض والذي سيشكل خطرا عاما كل الأرض والبشرية، مما قد يسبب في انهيار مجموعات من الطبقات الثلجية الضخمة في البحر متبعثرة على شكل آلاف الجبال الجليدية.

تعرف أنتاركتيكا أيضاً بأنها المنطقة الأكثر غموضاً في العالم، وهي موجود أقصى جنوب الكرة الأرضية، وتبلغ مساحتها 14 مليون كم مربع، كما أن 95% من مساحتها يغطيها الجليد وتسمى “الصحراء البيضاء”.

يقال إن من اكتشفها هم اليونانيون، ولكن في عام 1952 تم اكتشاف خريطة للبحارة العثماني “بيري ريس” وكان قد رسمها عام 1513، تظهر فيها قارة إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية إضافة لقارة أنتاركتيكا.

ولكن الغريب أنه كان قد رسم القارة القطبية بنفس التفاصيل الموجودة عليها اليوم!

وبعد اكتشاف هذه الخريطة، بدأت دول كبيرة بإرسال بعثات لاستكشاف المنطقة، ومنها ألمانيا، حيث قرر هتلر حينها إنشاء قواعد عسكرية هناك.

وفيما بعد بدأت الحرب العالمية الثانية، وهزمت ألمانيا وأشيع حينها أن هتلر انتحر بعد هزيمة الألمان، ولكن تقارير سوفييتية، أشارت إلى أن هتلر لم ينتحر بل هرب إلى أنتاركتيكا.

بين عامي 1946 و1947، قررت الولايات المتحدة البدء بعملية عسكرية للبحرية الأمريكية نظمها الأميرال ريتشارد بيرد التابع للأسطول الأميركي، وهو ضابط مسؤول تابع للفرقة 68، عملية الوثب العالي بدأَت في 26 آب 1946 وانتهت في أواخر شباط 1947. وقد شملت الفرقة 68: 4700 رجل، و13 سفينة، و33 طائرة. وكانت المهمة الرئيسة لعملية الوثب العالي تأسيس قاعدة بحثية في القارة القطبية الجنوبية

بيرل قال خلال مقابلة تلفزيونية، أنه اكتشف بوابات لعالم ثاني أكبر من عالمنا، وقال لو أن الولايات المتحدة بعد اليوم قررت دخول حرب، فإن العالم سيواجهها بجيوش لا تقهر.

الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى مقطع فيديو تم تسريبه، كان عبارة عن تصوير لعملية عسكرية للمارينز في قارة أنتاركتيكا، ظهرت فيه بوابة ضخمة أكبر من أهرامات مصر بـ 7 أضعاف وكانت تخرج منها طائرة حاملة كبسولة ضخمة، وظهر صوت جندي يقول: “أكبر خطأ ارتكبناه هو عبورنا هذه البوابة”.

والسبب هو اكتشافهم لجثث لمخلوقات كبيرة محفوظة في سائل غريب لونه أخضر محفوظة ضمن كبسولة، وقد استطاعوا إخراج كبسولة واحدة تحوي جثة واحدة، عادت للحياة مرة ثانية، حيث حاول العلماء التواصل مع الكائن الغريب، ولكن لم يتم التواصل إلا برموز وإشارات وشفرات.

وبعد 7 أشهر استطاعوا ترجمة جزء بسيط من هذه الشفرات وكان معناها “نحن أسياد الأرض وحراسها وأنتم ارتكبتم خطأ بدخولكم هذه البوابة”، ومن ثم تم القضاء على هذا الكائن، وصدر أمر بإغلاق هذه المنطقة بشكل تام، وبالفعل لغموا المكان كي لا يمر منها أحد مرة ثانية.

الأمر الأكثر غرابة هو اتجاه الدول الكبرى عام 1959 لإبرام معاهدة، سميت بمعاهدة القارة القطبية الجنوبية أو اتفاقية أنتاركتيكا.

وكان الهدف منها منع أي دولة من ادعاء ملكية أي أراض في هذه القارة، وكان من بنودها بأنه يمنع دخول القارة لإجراء أي أبحاث أو دراسات أو استخراج أي معادن والحفر فيها، وممنوع اقتراب أي سفينة أو طائرة أو شخص إلا بتصريح، وكانت مدة المعاهدة 50 سنة.

وبعد انتهاء مدة المعاهدة، قررت الولايات المتحدة التأكد من كل الأمور الغامضة التي تروى عن هذه القارة، فأرسلت رحلات وبعثات استكشافية وعسكرية.

في عام 2019، قامت صحافية اسمها “ليندا مولتون” بنشر مقابلة مع جندي أمريكي متقاعد اسمه ستيف وكان “اسمه مستعاراً”، وقال ستيف في الفيديو أنه كان في مهمة سرية للقاعدة العسكرية الموجودة في انتاركتيكا.

وأضاف بأن أوامر عليا جاءتهم لمهمة بعيدة عن القاعدة، حيث كان يوجد في المكان بوابة ضخمة، مدفونة في الجليد، وعليها رسومات لحيوانات ورموز غريبة، لا تعود لأي حضارة، وقال أن الهيكل الهرمي لا يمكن أن يكون من بناء البشر.

الصحافية حصلت أيضاً على وثائق من مهندس اسمه براين، أكدت كلام الجندي، حيث أشارت الوثائق أنه يوجد كائنات غريبة في هذا المكان.

وضمت الوثائق معلومات خطيرة، حيث يقول براين أنهم اكتشفوا حمض نووي غريب ضمن عمليات البحث والتنقيب، وهذا الحمض لم يكن معروف قبل ذلك.

ومن ثم ظهرت على خرائط جوجل صورة لحيوان طوله 1.5 كم وجسده يطفو على البحر وكأنه جزيرة وله أذرع طول كل ذراع 100 متر، وكانت مواصفات ذ1لك المخلوق تشبه لحد كبير مخلوق “الكراكن” في الأسطورة النرويجية!

وخرائط غوغل أظهرت أيضاً فيما بعد صوراً لمستوطنة بشرية مدفونة تحت الجليد بعمق 400 قدم، والتفسير الذي قدم حينها، أن هذه المستوطنة كانت عبارة عن قواعد عسكرية بناها النازيون، وهرب بها هتلر وجيشه.

ولكن النظرية الأغرب، أن تكون قارة أنتاركتيكا هي نفسها مدينة أتلانتس المفقودة، والتي كانت تمتلك حضارة عظيمة يلفها الغرابة والغموض حتى اليوم، والنظرية تقول أن القارة البيضاء هي أتلانتس التي دفنت من آلاف السنين!

أخيراً.. قبيل اكتشاف فيروس كورونا، أكدت الوثائق التي حصلت عليها الصحفية أنهم اكتشفوا فيروسات مجمدة عمرها ملايين السنين، وهذه الفيروسات بعد ذوبان الجليد تتنشط وتظهر من جديد، ويوجد فيروسات لو خرجتم من أنتاركتيكا ستنهي البشر.

و يبقى السؤال لو ذاب هذا الجليد هل من الممكن أن تظهر حقائق تغير من مسار العالم الذي نعيش فيه.