شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 قوانين لمكافحة احتكار شركات التكنولوجيا الكبرى فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف خمسة قوانين لمكافحة الاحتكار مقترحة في الولايات المتحدة إلى كبح جماح القوة السوقية لشركات "التكنولوجيا الكبيرة" وتغيير الطريقة التي تمارس بها أعمالها، تستهدف مجموعة القوانين، التي تم تقديمها في 11 يونيو، القوة الاقتصادية الهائلة التي تمارسها أمثال أمازون وأبل وفيسبوك وجوجل المملوكة للشركة الأم ألفابت وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

تتراوح المقترحات الموسعة من تفكيك الشركات المختلفة التي تديرها التكنولوجيا الكبيرة، إلى منع عمليات الاندماج بشكل أكثر فاعلية المعروفة باسم "عمليات الاستحواذ القاتلة"، والتي تشتري فيها شركات التكنولوجيا الكبرى منافسين للقضاء على التهديدات لقوتها السوقية.

وستمثل المقترحات تغييراً هائلاً في قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، تميل المحاكم الأمريكية التي تطبق هذه القوانين حاليًا إلى تفضيل نمو الشركات الكبيرة وتعتبر قوتها الاقتصادية علامة على الكفاءة الاقتصادية الفائقة.

يحظى كل مشروع قانون ببعض الدعم من الديمقراطيين والجمهوريين. من اللافت للنظر أن المقترحات صمدت حتى هذه المرحلة، في مواجهة الضغط القياسي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى في واشنطن.

حتى لو تم تمرير بعض المقترحات فقط كقانون، فمن المحتمل أن يكون لها عواقب وخيمة على الطريقة التي تمارس بها التكنولوجيا الكبيرة أعمالها على مستوى العالم.

من المستهدف "التكنولوجيا الكبيرة" ولماذا؟

القوانين الخمسة - تسمى مجتمعة "اقتصاد أقوى على الإنترنت: الفرص والابتكار والاختيار" - ستنطبق على أي "منصة مغطاة" والتي:

زالمقترحات هي نتيجة تحقيق استمر 16 شهرًا في هذه الشركات من قبل اللجنة القضائية الفرعية التابعة لمجلس النواب الأمريكي والمعنية بمكافحة الاحتكار.

وشهد التحقيق شهيرًا أن الرؤساء التنفيذيين لشركة آبل وأمازون وفيسبوك وجوجل يدلون بشهاداتهم أمام أعضاء اللجنة. وبلغ هذا ذروته في تقرير من 450 صفحة نشره غالبية الديمقراطيين في أكتوبر من العام الماضي.

انتقد التقرير الاستراتيجيات المختلفة التي تستخدمها الشركات باعتبارها احتكارية وضارة بالابتكار والمنافسة والمستهلكين. وقال:"الشركات التي كانت في يوم من الأيام مبتذلة وغير مقيدة والتي تحدت الوضع الراهن أصبحت أنواع الاحتكارات التي رأيناها آخر مرة في عصر بارونات النفط وأباطرة السكك الحديدية."

كيف ستغير المقترحات التكنولوجيا الكبيرة؟

التدابير الواردة في مشاريع القوانين واسعة النطاق، ولكن تبرز أربعة مقترحات رئيسية. أولاً ، يمكن إجبار شركات التكنولوجيا الكبيرة على تقسيم أو بيع بعض الشركات ، في الحالات التي تؤدي فيها إدارة كل من الشركة والمنصة إلى حدوث تضارب في المصالح.

على سبيل المثال اتُهمت أمازون باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها عن البائعين الخارجيين في سوقها، لاكتساب ميزة تنافسية لمنتجاتها الأساسية من أمازون.

وبالمثل قد يتم منع Apple من بيع منتجاتها في منافسة مع الآخرين في متجر التطبيقات أو متجر الموسيقى.

ثانيًا يمكن منع الأنظمة الأساسية من الاستفادة من منتجاتها الخاصة على منتجات المنافسين على منصتها ، ما لم يثبتوا أنها لن تضر بالمنافسة.

جوجل على سبيل المثال تم اتهامها بميزة خدماتها مثل Google Shopping في نتائج البحث. قد يمنع هذا النوع من التفضيل الخدمات المنافسة حتى لو كانت تقدم خدمة أفضل.

ثالثًا: تستهدف المقترحات "عمليات الاستحواذ الجامحة " التي تقوم بها شركات التكنولوجيا الكبرى. تشير هذه إلى الحالات التي تشتري فيها Amazon و Facebook و Apple و Google منافسين أصغر.

قد تمنع عمليات الاستحواذ هذه ظهور منتجات أفضل أو أكثر ابتكارًا. إنهم يزيلون تهديدًا تنافسيًا حيويًا ، وقد يتم تثبيط أصحاب رؤوس الأموال عن تمويل المنافسين الباقين.

لنأخذ على سبيل المثال WhatsApp ، الذي بدأ كبطل للخصوصية في المراسلة الفورية. تآكلت وسائل حماية الخصوصية هذه منذ أن سُمح لـ Facebook بشراء WhatsApp في عام 2014.

بموجب أحد القوانين ستواجه شركات التكنولوجيا الكبرى عقبات أكبر لتحقيق عمليات استحواذ بهذا الشكل. من شأن ذلك أن يضع العبء على الشركة المنتقاه لكي تثبت أولاً أنها لا تتنافس مع الشركة المستهدفة.

وسيتطلب اقتراح آخر أن تسمح المنصات للمستهلكين بنقل تاريخهم الرقمي بسهولة وأمان على منصة لأنفسهم أو إلى منصة أخرى. على سبيل المثال يمكنهم نقل سجل Facebook الخاص بهم بسلاسة إلى نظام أساسي آخر والتبديل بين الأنظمة الأساسية دون فقد بياناتهم.

ما مدى احتمالية أن تصبح المقترحات قانونًا؟

تعمل جماعات الضغط من أجل التكنولوجيا الكبيرة بجد في واشنطن بحجة أن مثل هذه القوانين من شأنها إضعاف الشركات الأمريكية الناجحة ، والتي سيتفوق عليها منافسون من الصين.

من ناحية أخرى هناك ممثلون من كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة يدعمون كل من مشاريع القوانين، مما قد يزيد من فرص النجاح.

ومع ذلك هذا لا يرقى إلى توافق عام بين الطرفين. يميل كل منها إلى دعم التدابير ضد التكنولوجيا الكبيرة لأسباب مختلفة.

يعتقد العديد من الجمهوريين أن البرامج منحازة ضد حزبهم ويريدون ظهور المزيد من المنافسين المحافظين. وفي الوقت نفسه يركز الديمقراطيون على التهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية من القوة الاقتصادية للمنصات وقدرتها على نشر المعلومات المضللة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالصحة العامة والسياسة.

في حين أنه من غير المحتمل أن تصبح جميع المقترحات قانونًا في نهاية المطاف ، فإن الاستراتيجية والدعم من كلا الجانبين السياسيين يعني أنه من المحتمل أن يتم تشريع بعض التغييرات على الأقل.

كما أن تقسيم الإجراءات إلى فواتير مختلفة يزيد من فرص تمرير بعضها. إذا تم تضمينهم جميعًا في واحد ، فإن عدم وجود دعم لمقترح أو اقتراحين يمكن أن يوقفهم جميعًا في مساراتهم.

العواقب في أستراليا والعالم أجمع

ستظهر آثار التشريع المقترح لمكافحة الاحتكار خارج الولايات المتحدة، عندما يتم فرض تدابير بنجاح على شركة أمريكية ، فقد تقرر تنفيذ نفس التغييرات على الصعيد العالمي. على سبيل المثال أعلنت Google الأسبوع الماضي أنها ستجري تغييرات على عملياتها على مستوى العالم للامتثال للالتزامات التي تعهدت بها Google ، بعد إساءة استخدام شكاوى الهيمنة من الاتحاد الأوروبي (EU).

كان الاتحاد الأوروبي يدرس بالفعل قوانينه الأكثر صرامة ضد المنصات الرقمية الكبيرة. من المرجح أن يتأثر المشرعون في البلدان الأخرى بهذه التحركات.

في أستراليا ، قامت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية بتمديد استقصائها عن المنصات الرقمية إلى تحقيق مستمر مدته خمس سنوات ومن المتوقع أن تقدم توصيات إلى الحكومة طوال هذه الفترة.