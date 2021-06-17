شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسربب Windows 11 قد بفسد مؤتمر مايكروسوفت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسريب Windows 11 الجديد قد يفسد مفاجأة Microsoft الكبيرة لحدث "ما هو التالي لنظام التشغيل Windows" في 24 يونيو، حيث تم رصد لقطات شاشة على موقع الويب الصيني Baidu ، ويعرض إنشاء نظام تشغيل داخلي مُسرب يعمل بالكامل نظام التشغيل Windows 11 المعاد تصميمه حديثًا، مع استكمال قائمة البداية الجديدة وشريط المهام وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

يؤكد هذا بشكل أساسي ما قالته Microsoft عندما عرضت في البداية خططها المستقبلية لنظام التشغيل Windows الشهر الماضي أثناء طرح تحديث Windows 10 May 2021، ففي تغيير جذري تقوم الشركة بالتنقل عبر قائمة ابدأ وشريط المهام من نظام التشغيل Windows 10x الذي تم إلغاؤه، تؤكد لقطة شاشة أخرى أيضًا التسريبات الأخيرة أن الجيل التالي من Windows سيطلق عليه بالفعل Windows 11.

وتم الآن توسيط قائمة ابدأ في Windows 11 ، بأيقونات ثابتة ولا يوجد دعم لـ Windows 10 Live Tiles الكلاسيكية. حتى شريط المهام يتغير، بحيث تكون الرموز أكثر توسيطًا، بعيدًا عن الجانب الأيسر من الشاشة كما هو الحال في الإصدارات الحالية من Windows، يمكنك أيضًا تحديد أيقونة قائمة ابدأ زرقاء جديدة، تذكرنا بشعار Microsoft الجديد، يتصدر مربع بحث جديد ، وزر الطاقة في الجزء السفلي الأيمن من منطقة البدء، رموز عرض المهام المحدثة أيضًا قائمة التغييرات.

تعرض صفحة إعدادات منفصلة من البنية المسربة أيضًا الإصدار والمعلومات حول البنية المسربة، يُظهر Windows 11 Pro باعتباره SKU ، مما يشير إلى أن Microsoft ستلتزم بإصدارات "Pro" "Home" و "Enterprise" الحالية من Windows.

ومع ذلك من المهم ملاحظة أن إصدار Windows 11 الذي تم تسريبه ولقطات الشاشة التي تظهر حاليًا ليست نهائية بعد. يأتي رقم الإصدار في 21996.1 ، وتشير التقارير إلى أن "RTM" أو الإصدار النهائي لنظام التشغيل Windows 11 سيأتي بـ "22000 على الأقل".

بالإضافة إلى ذلك وفقًا لـ Zac Bowden من Windows Central ، يكشف هذا الإصدار عن بعض جوانب Windows 11 مثل واجهة مستخدم سطح المكتب الجديدة، وأصوات بدء التشغيل، ولكن يمكن تغيير بعض الأشياء من الآن وحتى يصبح Windows 11 رسميًا، لا يزال من الممكن أن تأتي تحديثات تصميم التطبيق الإضافية والمزيد من تحديثات واجهة المستخدم.

قد تحدث المزيد من التسريبات من الآن وحتى حدث 24 يونيو، ولكن في الوقت الحالي ، يبدو أن Windows 11 قيد التنفيذ.