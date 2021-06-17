تكنولوجيا: AMD تعلن Radeon RX 6900 XT بميزة التبريد سائل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت AMD اليوم عن كرت الشاشة Radeon RX 6900 XT الذي يأتي بميزة التبريد السائل وسرعة 2250Mhz، وقدرة طاقة 330 w.

قدمت AMD اليوم إصدارها الجديد من كرت الشاشة Radeon RX 6900 XT بتحسينات في النطاق الترددي من 16 جيجابت في الثانية إلى 18 جيجا بت في الثانية.

كما يأتي كرت الشاشة Radeon RX 6900 XT بعدد مماثل من وحدات الحوسبة لكرت الشاشة الأصلي RX 6900 XT.

أيضاً يأتي إصدار Radeon RX 6900 XT Liquid بفتحة HDMI 2.1، واثنان من فتحات DisplayPort، وفتحة USB-C، ومن المقرر أن تكشف الشركة عن تسعير هذا الإصدار لاحقاً، ومن المتوقع أن يتاح للأجهزة التي تستهدف الألعاب، حيث تأتي كرت الشاشة مدمجة مسبقاً.

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