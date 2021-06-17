شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين ترسل 3 رواد إلى الفضاء اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترسل الصين 3 رجال إلى الفضاء، اليوم الخميس، في أول مهمة مأهولة لها منذ نحو 5 سنوات، وذلك في إطار خطة طموح لإكمال بناء محطة الفضاء الصينية بنهاية العام المقبل، وقال مسؤول بوكالة الفضاء المأهول الصينية، إن من المتوقع أن تطلق الصين مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-12" في الساعة 9:22 بالتوقيت المحلي (01:22 بتوقيت غرينتش) غدا الخميس في جيوتشيوان بإقليم قانسو.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال مساعد مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية، جي تشي مينغ، في تصريح صحفي، إن رواد الفضاء هم، نيه هاي شنغ (56 عاما)، وليو بوه مينغ (54 عاما)، و تانغ هونغ بوه (45 عاما).

وتمثل المركبة "شنتشو-12"، التي تعني "السفينة الإلهية"، ثالث بعثة ضمن 11 بعثة لازمة لإكمال إنشاء محطة الفضاء الصينية بحلول عام 2022.

وكانت الصين بدأت هذا العام بإنشاء محطة الفضاء الخاصة بها بإطلاق "تيانخه"، أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث، في أواخر شهر أبريل.

ومن المنتظر أن يقيم طاقم المركبة شنتشو لثلاثة أشهر في وحدة "تيانخه"، التي تعني "وئام السماوات"، وهي اسطوانة طولها 16.6 متر وقطرها 4.2 متر.

وكانت آخر مهمة صينية مأهولة عام 2016، عندما انطلقت السفينة "شنتشو-11" حاملة رجلين إلى "تيانقونغ-2"، وهي نموذج أولي لمحطة الفضاء، حيث ظلوا هناك لنحو شهر.

وتسعى بكين إلى أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول 2030، وقد أصبحت الصين في مايو ثاني دولة تضع مركبة فضاء على سطح المريخ، بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر، وتخطط الصين أيضا لإرسال رواد فضاء إلى القمر.