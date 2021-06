هل تريد الدفع للحصول على أفضل ميزات الخصوصية في هاتف آيفون؟

دبي - يزن راشد - يقوم الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك مرارًا وتكرارًا We believe that privacy is a fundamental human right. No matter what country you live in, that right should be protected in keeping with four essential principles: — Tim Cook (@tim_cook) October 24, 2018 أن الخصوصية هي حق أساسي من حقوق الإنسان.

وقد تم تأكيد هذا الأمر بشكل كبير في مؤتمر المطورين الخاص بالشركة لهذا العام WWDC 2021 بعد الإعلان عن عدد من أدوات الخصوصية الجديدة.

والآن مع آخر تحديث لنظام التشغيل (أي أوإس 15) iOS 15 هواتف آيفون على وشك أن تصبح أكثر خصوصية، ولكن هذا يتحقق طالما أنك تدفع!

هل تريد الدفع مقابل ميزات خصوصية أقوى

في مؤتمرها للمطورين لهذا العام أبرزت آبل كيفية استفادتها من سمعتها كشركة مصنعة تعتمد على الخصوصية.

حيث لم يعد توفير ميزات خصوصية قوية يؤدي فقط إلى زيادة مبيعات أجهزتها، بل أصبحت تستفيد منه أيضًا لزيادة إيرادات خدماتها.

واثنان من أهم تحديثات الخصوصية لنظام التشغيل iOS 15 هما: ميزتي Private Relay و Hide My Email.

ولكن الميزتان السابقتان متاحتان حصريًا فقط لأولئك الذين لديهم اشتراك مدفوع في خدمة iCloud Plus.

حيث تُكلف هذه الخدمة دولارًا واحدًا على الأقل شهريًا.

وتوفر لك الخطة الأساسية أيضًا مساحة تخزين سحابية إضافية تبلغ 50 جيجابايت والتخزين غير المحدود لكاميرات الأمان المنزلية التي تدعم HomeKit.

وبينما تتيح لك ميزة Hide My Email مشاركة عناوين البريد الإلكتروني التي تم إنشاؤها عشوائيًا.

يتم إعادة توجيه الرسائل الواردة من هذه العناوين تلقائيًا إلى صندوق الوارد الخاص بك الأساسي.

ذلك حتى تتمكن من تجنب تسليم بياناتك الشخصية عند التسجيل في خدمة ما.

يمكنك اختيار تعطيل هذه العناوين التي يمكن التخلص منها في أي وقت وإنهاء ورود الرسائل على الفور من المرسل.

تعتبر هذه الميزة مفيدة للكثيرين بالنظر إلى عدد المرات التي تضطر فيها إلى تقديم عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي عند الاشتراك في أي خدمة جديدة.

ومن ناحية أخرى، تتيح لك ميزة Private Relay القدرة على إخفاء هويتك عن أجهزة التتبع الأكثر خداعًا.

عند تفعيلها ستقوم الميزة بتشفير أي بيانات ترسلها عبر شبكة متصلة بحيث لا يتمكن أي شخص بينك وبين موقع الويب.

ينطبق هذا الأمر ايضًا حتى على مزود خدمة الإنترنت حيث لن يتمكن من قراءتها.

ويعني هذا أنه أصبح بالإمكان إخفاء هوية المعرف الفريد لجهازك حيث تعمل الميزة بشكل مشابه للشبكة الافتراضية الخاصة VPN.

التركيز على تحقيق الأرباح من الخدمات بدلًا من الأجهزة عن طريق تقديم ميزات الخصوصية الأقوى

من المعروف أن آبل تُركز بشدة على تحقيق ارباحها من أجهزتها وبالتحديد هاتف آيفون، الذي يقدم أكثر من نصف الأرباح للشركة.

ولكنها في الفترة الاخيرة اتبعت نهجًا مختلفًا من خلال تركيز الجهود لتحقيق الارباح من اشتراكات الخدمات، مثل: Apple TV Plus و Fitness Plus و iCloud Plus.

وقد تكون ميزات الخصوصية أولًا هو المحفز الذي تحتاجه آبل لدفع أعمالها الخدمية بسرعة فائقة للأمام بدلًا من التركيز فقط على الأجهزة.

وبسعر دولار واحد شهريًا، من المحتمل ألا تجد الشركة أي صعوبة في جذب المشتركين لخدماتها المختلفة.

وخاصة المستخدمين الذين تلعب الخصوصية دورًا حيويًا في اختيار هاتفهم الذكي التالي أو خدمة التخزين السحابية.

آراء المنافسين

ومع ذلك قد تواجه شركة آبل انتقادات لهذه الخطوة من المنافسين الرئيسين، مثل: شركة جوجل وفيسبوك.

ففي مقال رأي نُشر في نيويورك تايمز هاجم المدير التنفيذي لشركة ألفابت المالكة لشركة جوجل سوندار بيتشاى بشدة نهج شركة آبل الجديد.

ذكر أن جوجل تعمل بالفعل على أن تكون الخصوصية وخدماتها في متناول الجميع بعكس شركة آبل.

ورد بشكل غير مباشر على ملاحظات تيم كوك المنتظمة بشكل متزايد.

ذكر في مقاله إن شركة آبل تقدم فقط تجربة خاصة للأشخاص الذين يمكنهم شراء المنتجات والخدمات المتميزة.

بالتأكيد ستعمل أدوات الخصوصية المدفوعة الجديدة من آبل حتماً على تغذية مثل هذه الحجج.

هل سيؤثر نهج الخصوصية الجديد في جهود الشركة الأخرى

مع ذلك، فإن قرار آبل بوضع اشتراك مدفوع على بعض ميزات الخصوصية قد يقوض بقية جهودها الاخيرة في هذا المجال.

ففي نظام التشغيل iOS 15 سيتمكن مستخدمو هاتف آيفون من الوصول إلى قسم (تقرير خصوصية التطبيق) الجديد.

تتيح لهم هذه الميزة بسهولة معرفة كل تطبيق استخدم فيها الإذن حتى يتمكنوا من اتخاذ إجراء إذا رغبوا في ذلك.

بينما سيمنع تطبيق Mail الخاص بشركة آبل الآن المسوقين من تتبعك عبر مواقع الويب المختلفة.

بغض النظر عن اهتمامات شركة آبل الهادفة للربح.

فإن هاتف آيفون يأتي الآن مزودًا ببعض من أقوى وسائل حماية الخصوصية التي يمكنك الحصول عليها.

من ثم قد يمكّن دفع مبلغ بسيط للحصول عليها صفقة جيدة للكثير من المستخدمين بدلًا من استخدام أدوات الجهات الخارجية.

لكن فقط نأمل ألا تقوم الشركة مستقبلًا باجبار مستخدمي هاتف آيفون على الدفع مقابل الحصول على ميزات خصوصية أقوى.

