تويتر تدعم الصيغة المؤنثة في اللغة العربية

دبي - يزن راشد - قدمت منصة تويتر إعدادًا للغة العربية لتمكين الصيغة المؤنثة ضمن موقع التواصل الاجتماعي والسماح للمستخدمين باستخدام قواعد الصيغة الأنثوية عند التحدث، وهو جزء مما وصفته بأنه حملة للتضمين والتنوع.

ويقصد الناس من جميع أنحاء العالم تويتر لمناقشة ما يحدث، وتسعى المنصة بدورها لكي تعكس خدمتها الأصوات العديدة التي تشكل المحادثة بشكل أفضل.

وقالت رشا فواخيري، مديرة الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تويتر: نريد أن تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل المحادثات التي تجري عبر خدمتنا. وفي بعض اللغات، يمكن أن تكون الكلمات مؤنثة أو مذكرة كما هو الحال في اللغة العربية.

وتتفق الأفعال مع جنس موضوعها في اللغة العربية. وتستخدم أشكال المذكر لمخاطبة جماهير مختلطة أو غير معروفة وهي الخيار الافتراضي في معظم النصوص.

ولم تقدم تويتر خيار اللغة غير الثنائية بين الجنسين باللغة العربية. ولكن فواخيري قالت إن الشركة لديها مشاريع أخرى محايدة بين الجنسين في الأعمال الخاصة بالموقع. ولديها خطط لإضافة حقل ضمير جنس معين إلى حسابات تويتر حتى يتمكن الأشخاص من عرض الطريقة التي يفضلون مناداتهم بها.

وحتى الآن، كانت تعليمات المستخدم بالتغريد باللغة العربية تظهر فقط في صيغة المذكر غرد. ومع تغيير الإعدادات، يمكن أن يظهر هذا الأمر الآن عبر تويتر باسم غردي، الصيغة الأنثوية.

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تويتر واللغة العربية:

يتم مخاطبة الأشخاص الذين يختارون الصيغة المؤنثة والتعامل معهم بصيغة المؤنث. على سبيل المثال، تظهر كلمة غردي بدلاً من غرد والموجودة في خيار العربية الافتراضية التي تخاطب الرجال، ويظهر خيار استكشفي بدلاً من استكشف.

وتقول تويتر إنها أول منصة تواصل اجتماعي تقدم خيار الصيغة المؤنثة في اللغة العربية. وأضافت شركة الخدمات اللوجستية العالمية أرامكس ومقرها دبي في شهر أبريل خيارًا لغويًا مشابهًا لموقع الشركة عبر الويب.

وقالت الفواخيري: نريد أن نوفر للناس خيار الطريقة التي يفضلون التعامل بها. وإن تويتر بدأت باللغة العربية ويمكن توسيع المبادرة لتشمل لغات أخرى.

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وفي العام الماضي، قامت الشركة بتعديل بعض اللغة التي يستخدمها مهندسوها في عملياتهم لتكون أكثر شمولاً.

ويمكنك اختيار إعداد اللغة الجديد من خلال تسجيل الدخول إلى تويتر ومن ثم الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية ومن ثم إمكانية الوصول والعرض واللغات ومن ثم اختيار اللغات ومن ثم اختيار لغة العرض ومن ثم تحديد العربية (مؤنث) من القائمة المنسدلة.

وإلى جانب التحديث، أطلقت تويتر حملة بعنوان #أتحدث_بالمؤنث FeminineArabic# لمشاركة نهجها والشراكة مع الآخرين للقيام بذلك.

وقد أنشأت رمزاً تعبيرياً يتم تفعيله باستخدام الوسوم العربية والإنجليزية التالية #أتحدث_بالمؤنث و FeminineArabic#.

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