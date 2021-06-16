تطبيق “سناب شات”.. إليكم نشأته وتاريخه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

يعدّ تطبيق “سناب شات” من أكثر التطبيقات استخداماً حول العالم، وهذا التطبيق هو كناية عن تسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة. لكن كيف بدأت قصة هذا التطبيق ليكتسح عالم التكنولوجيا ويصبح الأكثر شهرة بين المستخدمين؟

أنشئ تطبيق سناب شات على يد ثلاثة طلاب هم ايفان شبيغل، وبوبي ميرفي، وريجي براون، في عام 2011. وبدأت القصة عندما ذهب ريجي براون إلى شبيجل يخبره أن لديه فكرة عن تطبيق جديد يسمح بحذف الصور بعد استعراضها لمدة 24 ساعة. وعلى الفور رحب شبيغل بالفكرة وشرع في تنفيذها.

إلى ذلك، احتاج الصديقان إلى شريك ثالث لديه خبرة في البرمجيات وهنا جاء دور بوبي ميرفي. وتم إصدار التطبيق لأول مرة في يوليو 2011 من داخل غرفة معيشة شبيغل، وفق موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وأطلق على التطبيق في البدء اسم “Picaboo”. إلا أنه تم إخطار المؤسسين بأن شركة أخرى كانت قد سجلت بالفعل بنفس الاسم، لكن لم تقف الأزمات عند هذا الحد، حيث بدأت الخلافات تعرف طريقها نحو الأصدقاء الثلاثة.

وطالب ريجي براون بإعادة التفاوض على حصته العادلة فيما يتعلق بملكية الشركة. إلا أن شبيغل عبر مجموعة من المحامين أكد أن براون لم يساهم في اختراع المنتج من الأساس، وبالتالي لا يحق له الحصول على شيء.

وبعد سجال قانوني توصلوا إلى اتفاق بالتحديد في سبتمبر 2014، حيث حصل براون على حصة بلغت 157.5 مليون دولار. وأطلق تطبيق سناب شات رسميا في 29 أكتوبر 2012، من خلال متجر أندرويد، وبعد ذلك تم إطلاق خاصية Stories.

كما، قدم سناب شات للمرة الأولى خاصية Geofilters للجمهور في أغسطس 2014. وفي نهاية نفس الشهر أصبح 40٪ من البالغين في الولايات المتحدة يستخدمون التطبيق بشكل يومي. وقدم كذلك، ميزتي Discover و Lenses المعروفة أيضاً باسم الفلاتر في يناير 2015.

وفي نهاية يناير 2015. وصل تطبيق سناب شات إلى حوالي 75 مليون مستخدم، وعلاوة على ذلك ظهرت Snapstreaks في 29 مارس 2016.

كذلك، قدم التطبيق في عام 2017، أداة إعلانية تحت اسم “سناب أند ستور” التي تتيح للشركات التي تستخدم geostickers تتبع ما إذا كان المستخدمون يشترون منتجاتهم أو يزورون متجرهم.