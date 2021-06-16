بعد تشبيه وحدة التحكم الخاصة بها بالثلاجة.. Xbox تطلق ثلاجة صغيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:25 مساءً - في محاكاة ذاتية ساخرة، كشفت مايكروسوفت النقاب عن ثلاجة صغيرة تشبه سلسلة Xbox X الجديدة.

وفي هذا السياق نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه..

كشفت مايكروسوفت الثلاجة الصغيرة في فيديو، يظهر كل الظروف التي عادة ما تكون مخصصة لوحدة تحكم جديدة.

يقول الفيديو: “لأول مرة في تاريخ Xbox ، نظام جديد يترك الآخرين باردين، أقوى ثلاجة صغيرة في العالم”.

سيتمّ طرح الثلاجة خلال “عطلة 2021” ، وفقاً لمايكروسوفت ، وهذا يعني أنه ينبغي أن تكون متاحة للشراء كهدية لعيد الميلاد ، على الرغم من أنّه لم يتمّ الإعلان بعد عن أسعارها أو الدول التي سيتمّ إصدارها فيها.

قال أحد مستخدمي Twitter، في ذلك الوقت: “يبدو وكأنّ Xbox X الجديدة كان من المفترض أن تكون ثلاجة صغيرة. هل تضع الألعاب فيها أو زجاجات المياه؟”.

كما التقط أحدهم صورة أخرى بشكل خلاق للسلسلة X في مطبخ حديث ، حيث بدت جميلة في المنزل بين الخزائن ومواقد المطبخ.

ثم ، في عام 2020 ، كشفت مايكروسوفت عن نسخة طبق الأصل من الثلاجة كاملة الحجم من السلسلة X ، يبلغ طولها حوالي ستة أقدام وتزن 400 رطلاً.

قدّمت الشركة الثلاجة لفائز محظوظ كجزء من عرض ترويجي على تويتر يؤدي إلى إصدار السلسلة X.

والآن ، تقدم مايكروسوفت إصداراً أصغر من هذا النموذج الرائع كمرافق مثالي لجلسة ألعاب مدتها ساعات.

تقول الشركة أنّ الثلاجة تمتلك “بنية تبريد سريعة”، مما يعني على الأرجح أنها تحافظ على برودة المشروبات عند توصيلها بمصدر طاقة.

بناء على الفيديو الترويجي ، تقدر MailOnline أنها يمكن أن تناسب 10 قناني بسعة 330 مل على الأقل من مشروبك المفضل.

سلسلة X هي في الواقع واحدة من اثنين من لوحات المفاتيح التي تشكل الجيل الرابع من أجهزة إكس بوكس التابعة لمجموعة مايكروسوفت. تتكون المجموعة ، التي تم إصدارها في 10 نوفمبر من العام الماضي ، سلسلة X و سلسلة s الأرخص والأصغر حجماً.

يتم تسعير جهاز Xbox Series X الرائد بسعر £449 ، في حين أنّ الإصدار المدمج ، Xbox Series S ، يباع بسعر £249.

وتقول مايكروسوفت أنّ السلسلة X هي أقوى وحدة تحكم صنعتها على الإطلاق، حيث تتميز بقوة معالجة ضعف قوة الجيل الحالي من Xbox One X.

تتمتع وحدات تحكم Xbox من الجيل الرابع بتوافق معكوس ، مما يسمح لها بلعب الألعاب باستخدام وحدات التحكم القديمة.

تعني هذه الميزة أنّ اللاعبين سيتمكنون من الوصول إلى آلاف العناوين عبر أربعة أجيال من المحتوى، من Xbox الأصلي ، الذي تم إصداره في 2001 ، إلى Xbox 360 من 2005 و Xbox One من 2013.

في حين تقدّم سلسلة S الأصغر حجماً والأرخص، خياراً آخر للمستهلكين الذين لا يرغبون في دفع 449 جنيه إسترليني لسلسلة Xbox X.

وقال جيمس بوتشر ، رئيس Xbox UK ، العام الماضي: “إنّ السلسلة X مخصصة للاعب الذي يريد تجربة مثالية للألعاب، وهي التي تقدّم أعلى دقة رسومية على أقوى وحدة تحكم في العالم”.