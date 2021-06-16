تكنولوجيا: تعرف على أفضل عروض وخصومات أمازون اليوم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم متجر أمازون بالسعودية عروض وخصومات على كافة المنتجات المتنوعة بما في ذلك الأجهزة الذكية مثل الحواسب والهواتف والسماعات وغيرهم، وفي هذه المقالة سنقدم لكم مجموعة بأفضل العروض والخصومات من أمازون.

وعلاوةً على ذلك، يمكن للمستخدمين الاشتراك في خدمة أمازون برايم للاستفادة من خدماتها التي تتمثل في توصيل مجاني وسريع + مشاهدة حصرية لأفلام ومسلسلات أمازون الأصلية + ألعاب مجانية عبر منصة تويتش، التسوق المبكر للعروض. تتوفر الخدمة مجانًا لمدة 30 يوم ثم بـ 16 ريال سعودي شهريًا مع إمكانية ألغاء الاشتراك في أي وقت. يمكنك الاشتراك من هنا.

إليكم أفضل عروض وخصومات أمازون

محول كابل شحن USB-A 2.0 إلى Micro-B من Amazon Basics

السعر: 23 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 3 قدم.

متوافق مع أجهزة متعددة.

للحصول عليه أنقر هنا.

كابل Mini DisplayPort من Amazon Basics

السعر: 19 ريال سعودي

المواصفات:

كابل حجم صغير منفذ ديسبلاي بورت الى منفذ ديسبلاي بورت يعمل على نقل الملفات الصوتية والفيديوهات من الحاسب أو الجهاز اللوحي إلى شاشة HD.

وصلات مطلية بالذهب وموصلات من النحاس المجرد وأغطية من الرقائق المعدنية المجدولة من أجل إعطاءها القوة والموثوقية.

يدعم دقة فيديو تصل حتى 4K x 2K.

متوافق مع مواصفات الإصدار 1.2.

يعمل مع معالج بيانات ومعالج بيانات ومنفذ ديسبلي بورت++؛ يدعم دقة فيديو تصل إلى 4 كيه × 2 كيه؛ معتمد من في اي اس ايه.

للحصول عليه أنقر هنا.

كابل HDMI عالي السرعة بدقة 4K من Amazon Basics

السعر: 12 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 3 قدم.

قطعة واحدة.

للحصول عليه أنقر هنا.

مقابض ابهام لأجهزة تحكم Xbox One من Amazon Basics

السعر: 19 ريال سعودي

المواصفات:

مقابض إبهام مضادة للانزلاق لأجهزة تحكم اكس بوكس ون/ اكس بوكس ون اس/ اكس بوكس اكس (غير متوافقة مع أجهزة تحكم اكس بوكس ون ايليت).

سهلة التركيب وتحسن الضبط والدقة.

مثالية لألعاب إطلاق النار والإثارة والقتال والسباق.

ارتفاع إضافي 9.5 ملم (إجمالي ارتفاع العصا 13.6 ملم).

توفر مجالًا معززًا من الحركة وتساعد على تقليل جهد الإبهام والمعصم واليد.

توفر مساحة السطح الأكبر بنسبة 147% (مقارنةً بعصيّ الإبهام الأصلية) المزيد من الراحة.

للحصول عليها أنقر هنا.

كابل HDMI 2.0 عالي السرعة من Amazon Basics

السعر: 23 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 3 قدم.

حزمة من 3.

للحصول عليه أنقر هنا.

كابل HDMI 10 قدم من Amazon Basics

السعر: 17 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 10 قدم.

متوافق مع أجهزة متعددة.

للحصول عليه أنقر هنا.

كابل شاحن USB 3.0 إلى Micro-B من Amazon Basics

السعر: 13 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 3 قدم.

مثالي لتوصيل الأجهزة الطرفية التي تدعم USB 3.0 مثل محركات الأقراص الصلبة والطابعات وموزعات الشبكة والمزيد.

يتيح طاقة إنتاجية تصل إلى 4.8 جيجابت/ ثانية عند استخدامه مع مضيف USB 3.0.

صُنع من موصلات مقاومة للتآكل ومطلية بالذهب للحصول على أفضل حماية ووضوح للإشارة للحد من التداخل.

USB 3.0 يستخدم طاقة أقل، ولكن لديه زيادة في خرج الطاقة حتى 4.8 جيجابت/الثانية بالمقارنة مع سرعة نقل USB 2.0، فإن USB 3.0 أسرع 10 مرات.

للحصول عليه أنقر هنا.

كابل HDMI المجدول بطول 3 قدم من Amazon Basics

السعر: 12 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 3 قدم.

يدعم إيثرنت والفيديو ثلاثي الأبعاد بدقة 4K.

يمكن وصله مع أجهزة تشغيل BluRay، وتلفزيون آبل، ومنصة بلاي ستيشن 4 والحاسب الشخصي.

يسمح بمشاركة اتصال الإنترنت بين عدة أجهزة.

يحقق أحدث معايير HDMI.

للحصول عليه أنقر هنا.

كابل Lightning إلى USB-A معتمد من أبل من Amazon Basics

السعر: 38 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 6 قدم.

متوافق مع جميع أجهزة أبل الداعمة لمنافذ Lightning.

يمكن وصله بهاتف آيفون أو آيبادعبر وصلة Lightning ويشحن ويزامن الأجهزة عبر توصيل وصلة USB بشاحن الجدار أو الكمبيوتر.

رأس وصلة Lightning صغير الحجم صالح للاستخدام مع كل أنواع الحافظات تقريبًا.

أُضيفت طبقة حماية لكابل Lightning و USB لزيادة المتانة وتقليل المتاعب.

تم اختبار الكابل ليكون قابلًا للثني بزاوية 95 درجة 4000 مرة.

للحصول عليه أنقر هنا.

محول كابل شحن من USB-C الى Micro-B 3.1

السعر: 18 ريال سعودي

المواصفات:

اللون: أسود.

الطول: 3 قدم.

للحصول عليه أنقر هنا.

حقيبة لاب توب من Amazon Basics

السعر: 18 ريال سعودي

المواصفات:

اللون: أسود.

تتسع للأجهزة ذات حجم 14 بوصة.

للحصول عليها أنقر هنا.

محول كابل شحن USB-A 2.0 من Amazon Basic

السعر: 18 ريال سعودي

المواصفات:

اللون: أسود.

الطول: 3 قدم.

متوافق مع أجهزة متعددة.

للحصول عليه أنقر هنا.

اعلان





