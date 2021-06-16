شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: اطلاق أول مهمة فضائية صينية مأهولة منذ 5 سنوات الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سترسل الصين ثلاثة رواد فضاء إلى المدار يوم الخميس فيما ستكون أول مهمة مأهولة في البلاد منذ خمس سنوات، حيث ذكرت صحيفة جلوبال تايمز أن رواد الفضاء ني هايشنج وليو بومينج وتانج هونجبو سيتوجهون إلى محطة فضائية قيد الإنشاء على متن مركبة الفضاء شنتشو -12 ، حيث سيقطعون رحلة فوق صاروخ لونج مارش -2 إف وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وسيقضي رواد الفضاء ثلاثة أشهر على متن وحدة تيانخه للمحطة الفضائية، وهي الوحدة الأساسية التي وصلت إلى مدار الأرض في أبريل، أثناء إقامتهم سيستعد الطاقم، اثنان منهم كانا في الفضاء بالفعل، لوصول وحدات إضافية.

وتهدف الصين إلى استكمال بناء المحطة الفضائية الجديدة بحلول نهاية العام المقبل وستستخدمها لإجراء تجارب علمية في ظروف الجاذبية الصغرى - على غرار الطريقة التي تستخدم بها ناسا محطة الفضاء الدولية (ISS). تدور محطة الصين حول الأرض على عمق حوالي 20 ميلاً تحت محطة الفضاء الدولية والتي تقع عادةً على ارتفاع 250 ميلاً فوق الأرض.

ومن المرجح أن تظل محطة الفضاء الصينية عاملة لمدة 10 سنوات على الأقل، لذلك يمكن أن تدوم لفترة أطول من محطة الفضاء الدولية القديمة والتي اقترح البعض أنها قد تخرج عن الخدمة في حوالي عام 2030.

رحلة طاقم هذا الأسبوع هي الأحدث في سلسلة من الرحلات الفضائية رفيعة المستوى من قبل الصين حيث تسعى البلاد إلى أن تصبح لاعباً مهيمناً في مجال استكشاف الفضاء.

وتضمنت عمليات الإطلاق الأخيرة التي أشرفت عليها إدارة الفضاء الوطنية الصينية مهمة إلى المريخ وضعت مؤخرًا أول مركبة على الإطلاق على سطح المريخ.

كما أكملت بنجاح مهمة قمرية في نهاية عام 2020 جلبت صخور القمر إلى الأرض.