“Woodsat” أول قمر صناعي من الخشب سيتم إطلاقه للفضاء نهاية 2021

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

سيكون ”Woodsat“ أول قمر صناعي في العالم، بحجم 4 بوصات مصنوع من الخشب الرقائقي المطلي لاختبار كيفية بقائه على قيد الحياة وأدائه في ظروف الفضاء القاسية، والمقرر أن تطلقه وكالة الفضاء الأوروبية قبل نهاية العام الحالي.

وبحسب الوكالة، يُعرف القمر باسم وود سات ”Woodsat“، حيث يبلغ وزنه 2.2 رطل وسيتم نقله إلى الفضاء على متن صاروخ Rocket Lab Electron.

وستتم مراقبة ”وود سات“ عن طريق كاميرتين، إحداهما بها عصا ”سيلفي“ للكشف عن كيفية تعامله مع ظروف الفضاء الخطرة.

وبالإضافة إلى الكاميرتين، سيحتوى ”وود سات“ على مستشعرات للمساعدة في مراقبة الضغط، وإجراء تجربة لاختبار كابلات الطباعة الثلاثية الأبعاد في الفضاء، وسيتم تشغيلها بواسطة تسع خلايا شمسية صغيرة.

وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أن ”وود سات“ سيحتوي أيضا على حمولة لاسلكية للهواة ”تسمح للهواة بنقل إشارات الراديو والصور في جميع أنحاء العالم“.

من جانبه، قال ريكاردو رامبيني، رئيس قسم الفيزياء والكيمياء للمواد في وكالة الفضاء الأوروبية، في بيان: ”لقد كان جدولا ضيقا، لكننا رحبنا بفرصة المساهمة في إطلاق قمر وود سات للمساعدة في تقييم مدى قدرته على البقاء في ظروف الفضاء“.

وسيتم إطلاق القمر الصناعي الخشبي كجزء من مهمة تنفذها شركة ”Arctic Astronautics“، الفنلندية.