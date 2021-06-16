تسريبات جديدة تكشف عن تفاصيل نظام التشغيل Windows 11

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت تسريبات جديدة، بأن شركة مايكروسوفت تستعد لإطلاق جيل جديد من نظام التشغيل العالمي ”Windows“ لأجهزة الكمبيوتر المكتبي والمحمول في 24 يونيو/حزيران الجاري.

وكشف تسريب مؤخرا عن النسخة الأولية وواجهة الجيل الجديد، تظهر تغييرات واجهة المستخدم تصميما مشابها جدا لنظام ”Wіndоwѕ 10х“ قبل أن يقوم عملاق البرمجيات بإلغاء المشروع ودمجه في نظام ”Wіndоwѕ 11“.

كما نشاهد رموزا خاصة بتشغيل التطبيقات المختلفة موجودة الآن وسط شريط المهام، ويوجد رمز جديد لقائمة ابدأ، حيث طال التغيير قائمة البدء نفسها.

في السياق ذاته، أظهرت لقطات نشرها موقع ”ذا فيرغ“ بوضوح أن نظام التشغيل المسرب هو ”Windows 11“.

وكشف التقرير عن مقطع فيديو قصير يظهر كيفية ضبط نغمة النظام والصوت الترحيبي عند تشغيل البرنامج وميزة لتنظيم النوافذ بسرعة وبطرق متنوعة، وواجهة مستكشف الملفات.

بالإضافة إلى ذلك، نشر موقع ”Windows Central“، البوابة التي هي واحدة من الذين قاموا بالفعل بتثبيت إصدار البرنامج المسرب، مقطع فيديو يعمل بنظام ”Windows 11“.

وستكشف مايكروسوفت رسميا عن نظام التشغيل ويندوز الجديد في 24 يونيو/حزيران الجاري، مودعة ”Windows 10“. كما حث عملاق البرمجيات الجميع في وقت سابق، على مشاهدة العرض الرسمي الذي سيعقد في الموعد المحدد.