تكنولوجيا: هاتف Galaxy S21 FE يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول إصدار سامسونج المرتقب Galaxy S21 FE، حيث رصد الهاتف في قاعدة بيانات 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

يستمر هاتف Galaxy S21 FE في جذب الأضواء في ترقب للإعلان الرسمي، ولقد أعتمد الهاتف في 3C إستعداداً للإعلان الرسمي، حيث كشفت التسريبات عن دعم الهاتف بتقنية شحن بنموذج رقم Samsung EP-TA800 لإصدار الشركة المميز بنموذج رقم SM-G9900 وهو الإصدار الخاص بالسوق المحلي.

ولقد قدم شاحن Galaxy S21 FE المميز بقدرة 25W في السابق مع سلسلة هواتف Galaxy Note10، بينما جاء الإصدار السابق من السلسلة Galaxy S20 FE بقدرة شحن 15W، لذا تقدم سامسونج ترقية مع هاتف Galaxy S21 FE.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن Galaxy S21 FE يأتي بقدرة بطارية 4500 mAh، أيضاً من المقرر أن يأتي إصدار 5G من الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 888.

أيضاً يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، ومن المتوقع أن يأتي بحجم أصغر للشاشة من الإصدار الحالي 6.41 إنش وشاشة Super AMOLED، بينما يحاكي الهاتف تصميم سلسلة Galaxy S21.

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