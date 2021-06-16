شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسمح لمالكى ألعاب Xbox One بلعب الجيل التالى عبر خدمة xCloud والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستسمح مايكروسوفت لمالكي Xbox One بلعب ألعاب إكس بوكس من الجيل التالي من خلال خدمة xCloud الخاصة بها، تم دفن الأخبار في منشور مدونة يلخص عرض Xbox + Bethesda من مايكروسوفت، مع تأكيد الشركة خططها للاستفادة من Xbox Cloud Gaming (xCloud) لوحدات تحكم "إكس بوكس وان"، وهذا يعني أن أجهزة 2013 ستكون قادرة على لعب ألعاب Xbox Series X الحصرية اعتبارًا من عام 2021 - مما يطيل دورة حياة الصناديق وفقا لما نقله موقع The verege.

"بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يلعبون على أجهزة Xbox One اليوم، نتطلع إلى مشاركة المزيد حول كيفية جلب العديد من ألعاب الجيل التالي هذه ، مثل Microsoft Flight Simulator ، إلى وحدة التحكم الخاصة بك من خلال Xbox Cloud Gaming ، تمامًا مثل يقول Will Tuttle ، رئيس تحرير Xbox Wire من Microsoft ، "إننا نتعامل مع الأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية والمتصفحات".

وتقوم MICROSOFT بإطلاق XCLOUD لوحدات التحكم لاحقًا هذا العام.

وحتى الآن، وصفت Microsoft فقط xCloud على وحدات التحكم كطريقة للاعبين "لتجربة [الألعاب] قبل التنزيل" ، ولكن من الواضح أن الشركة ترى أن الخدمة تقدم أكثر من ذلك بكثير. أعلنت Microsoft في الأصل عن Microsoft Flight Simulator باعتباره عنوان Xbox One ، قبل أن تزيل بهدوء الإشارات إلى إطلاق Xbox One في ديسمبر.

أكدت Microsoft مؤخرًا أن Flight Simulator ستطلق الآن على وحدات تحكم Xbox Series X / S في 27 يوليو.

ومع ذلك ليس من الواضح متى سيكون بث ألعاب xCloud متاحًا على وحدات تحكم Xbox One. من غير المحتمل أن يكون جاهزًا في الوقت المناسب لإطلاق Microsoft Flight Simulator في يوليو، وصرح رئيس قسم الألعاب السحابية في Microsoft ، كريم شودري سابقًا أن xCloud سيتم دمجه في وحدات التحكم "في وقت لاحق من هذا العام".

سيوفر توفر xCloud دفعة ترحيب لوحدات تحكم Xbox One ، خاصة وأن Microsoft تقوم بترقية شفرات الخادم الخاصة بها لتشغيل أجهزة Xbox Series X في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسيعطي هذا الجهاز القديم طريقة للعب العناوين القادمة مثل Starfield ، والتي مثل Flight Simulator سيتم إطلاقها أيضًا حصريًا على وحدات تحكم Xbox Series X / S الجديدة.