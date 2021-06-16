شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه مجموعات فيس بوك الجديد لعشاق الألعاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فيس بوك عن نوع جديد للمجموعة مصمم خصيصًا لصناع محتوى الألعاب، حيث تم إطلاق مجموعات معجبين الألعاب الجديدة عبر فيس بوك مع صناع محتوى محددين، وهي مصممة لتسهيل الاتصال المحسن داخل مجتمعات الألعاب، وتتضمن مجموعات المعجبين الجديدة في فيس بوك عناصر جديدة مثل الوسوم للموضوعات لتبسيط التنقل إلى المناقشات ذات الصلة داخل المجتمع.

وتهدف المجموعات إلى مساعدة اللاعبين على التواصل مع المحتوى الأكثر توافقًا مع اهتماماتهم المحددة، فيما يتطلع فيس بوك أيضًا إلى مساعدة اللاعبين على الارتباط بألعاب فعلية ضمن هذه المجموعات عبر نوع منشور جديد يسمى “البحث عن لاعب”، ويسهل هذا مشاركة المجتمع ونموه بشكل أفضل، وذلك من خلال إقامة روابط أقوى مع الأشخاص الذين تشاركهم في مجموعات الألعاب.

فيما سيبدأ فيس بوك أيضا بالتوصية بمجموعة الألعاب ذات الصلة للمشاهدين في ختام بعض بث محتوى الألعاب، بينما تحث المستخدمين أيضًا على الانضمام إلى مجموعات المعجبين بعد تفاعلهم مع صفحة صناع المحتوى، فيما قد تكون هذه طريقة جيدة لتنمية هذه المجتمعات وتعزيز الاتصال بين المستخدمين المهتمين.