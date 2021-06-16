شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد ظهور تسريبات عنه.. كيف تجرب ويندوز 11 الآن قبل طرحه رسميا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن تكشف شركة مايكروسوفت عن الجيل التالى من نظام التشغيل ويندوز فى 24 يونيو القادم، ورغم محاولة الشركة الإبقاء على الأمر طى الكتمان، ظهرت العديد من التسريبات حول نظام التشغيل المقبل والذى سيحمل اسم ويندوز 11 من مايكروسوفت .

مميزات ويندوز 11:

من المنتظر أن توفر نسخة ويندوز 11 تغييرات ضخمة على واجهة المستخدم لطالما انتظرها المستخدمين الحاليين لويندوز 10، بما فى ذلك تغيير فى قائمة ابدأ، إضافة إلى بعض التغييرات البصرية المختلفة والمتعددة التى سيوفرها نظام التشغيل.

تثبيت ويندوز 11

ظهرت العديد من النسخ المسربة عبر الإنترنت من ويندوز 11، حيث أن رقم الاصدار لهذه النسخة هو 10.0.21996.1.co_release.210529- 1541 وحجمها يبلغ 4.5 جيجابايت.

وعقب تحميل النسخة سيحتاج المستخدم إلى تحميل برنامج VMware Workstation أو تفعيل برنامج Hyper- V لتثبيتها كنظام وهمي، لكن ينبغى ملاحظة أن النسخ المبكرة غالبا ما تحتوى على العديد من الأخطاء، وبمجرد تثبيتها سيلاحظ المستخدم وجود شعار ويندوز الجديد فى شاشة الإقلاع، وهو شعار مايكروسوفت المربع ولكن باللون الأزرق، فيما يبدو أن مايكروسوفت تنوى جعل منتجاتها تحمل علامتها التجارية بدلًا من علامة ويندوز التجارية.

وبعد الانتهاء من شاشة الإقلاع ستظهر نافذة Select the operating systemالتى غالبا ما تظهر عند تثبيت أى نسخة ويندوز، حيث تقوم بتحديد إصدار ويندوز المطلوب تثبيته، وكما هو واضح جميع إصدارات ويندوز 11 المختلفة هى نفسها كما كانت فى ويندوز 10.