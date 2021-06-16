تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Honor 50 التي تنطلق بخدمات جوجل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor رسمياً اليوم عن الإصدارات الجديدة من سلسلة Honor 50 التي تتضمن هواتف Honor 50، وHonor 50 Pro و Honor 50 SE والتي تأتي بخدمات جوجل.

تقدم Honor الإصدارات الثلاثة من سلسلة Honor 50 بخدمات جوجل مع معدل تحديث 120Hz في الشاشة، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل.

هاتف Honor 50 Pro وHonor 50

ينطلق هاتف Honor 50 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.72 إنش، 10 بت، وجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث 120Hz، كما تتضمن الشاشة كاميرة أمامية مزدوجة في فتحة الشاشة مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 12 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة.

أيضاً تتميز الشاشة بسرعة لمس 300Hz، مع معدل تحديث ديناميكي لدعم إستمرار عمر البطارية لفترة أطول.

ويأتي الإصدار الرئيسي Honor 50 بحجم شاشة 6.57 إنش، وجودة عرض FHD بلس، مع معدل تحديث 120Hz، بينما يضم الهاتف كاميرة واحدة في ثقب يتوسط الشاشة والتي تتميز بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويتوافق هاتفي Honor 50 وHonor 50 Pro في إعدادات الكاميرة الخلفية، حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.52 إنش، وتقنية دمج 9 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير وmacro.

كما تؤكد الشركة على أن الهواتف تأتي بنمط Vlog لتسجيل الفيديو، والذي يتيح تسجيل الفيديو بالكاميرة الأمامية والخلفية في نفس الوقت.

أيضاً تأتي هذه الإصدارات برقاقة معالج Snapdragon 778G التي تستخدم للمرة الأولى في سلسلة Honor 50، والتي تضم أنوية Kryo 670 مع كرت شاشة Adreno 642L، أيضاً تأتي الهواتف بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام.

وفي البرمجيات تنطلق هواتف Honor 50 وHonor 50 Pro بواجهة Magic UI 4.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11.

كما يدعم هاتف Honor 50 Pro بطارية بقدرة 4000 mAh مع تقنية الشحن السريع بقدرة 100W، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بقدرة بطارية 4300 mAh وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

ويبدأ الحجز المسبق لهواتف Honor 50 وHonor 50 Pro في السوق الصيني في 25 من يونيو، على أن يبدأ سعر Honor 50 من 422 دولار، ويبدأ سعر هاتف Honor 50 Pro من 578 دولار.

هاتف Honor 50 SE

يتميز هاتف Honor 50 SE بشاشة LCD بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

ويضم Honor 50 SE رقاقة معالج Dimensity 900 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، ويأتي بواجهة Magic UI 4.2 ونظام تشغيل Android 11 على أن يتوفر بسعر 375 دولار بدءاً من 2 من يوليو في السوق الصيني.

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