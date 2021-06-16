تكنولوجيا: Honor تؤكد رسمياً على عودة خدمات جوجل لهواتفها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Honor رسمياً اليوم على جلب خدمات جوجل للجيل القادم من هواتف وأجهزة الشركة اللوحية.

تعود شركة Honor لدعم إصدارات الشركة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بخدمات وتطبيقات جوجل، لذا تحصل إصدارات الشركة القادمة على التحديثات الخاصة بالنظام، وتطبيقات جوجل.

ولقد أشارت Honor في إعلانها إلى أن الإصدارات المتوافقة ستحصل على خدمات جوجل خلال الفترة القادمة، إلا أن الشركة لم توضح معايير توافق الأجهزة، وما إذا كانت الإصدارات السابقة من هواتف وأجهزة الشركة مؤهلة للحصول على الخدمات.

يذكر أن علامة Honor التجارية أصبحت خلال الفترة الماضية علامة تجارية مستقلة عن العملاق الصيني هواوي، مما أتاح للعلامة التجارية العودة لدعم إصدارتها بخدمات جوجل من جديد.

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