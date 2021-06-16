بهذه الطرق يمكنكم توصيل الحاسوب المحمول بالتلفاز

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 04:11 مساءً - يفتح لك توصيل الحاسوب بالتلفاز الكثير من الاستخدامات الإضافية مثل بث الفيديو من التطبيقات عبر شاشة أكبر أو مشاركة العروض التقديمية مع عدد أكبر من المستمعين.

وتختلف الطرق التي يمكنك استخدامها لربط الحواسيب المحمولة مع شاشات التلفاز، ويعتمد هذا الاختلاف على تفضيلاتك الشخصية والأجهزة التي تمتلكها.

ولذلك نذكر لكم اليوم أكثر من طريقة مناسبة لجميع الحواسيب المحمولة وأجهزة التلفاز مهما كان نوعها.

التوصيل لاسلكيًا بمختلف الأجهزة.

يمكن لمستخدمي آبل الاعتماد على خاصية AirPlay التي تقدمها آبل مدمجة في جميع أجهزتها الذكية والحواسيب المحمولة.

وتعمل هذه الخاصية عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية، حيث يجب أن يكون كلا الجهازين متصل على نفس الشبكة.

ويجب كذلك أن يدعم التلفاز هذه الخاصية، ولذلك يجب أن يكون معتمدًا من آبل.

ولكن تدعم أغلب الشركات الكبيرة هذه الخاصية في شاشات التلفاز الذكية الخاصة بها.

وإذا لم تكن تمتلك شاشة ذكية تدعم خاصية Airplay، فإنك تستطيع اقتناء تلفاز آبل الذي يحول تلفازك المعتاد إلى تلفاز ذكي من آبل.

كما تظهر لك أجهزة التلفاز الذكية مباشرةً عندما تضغط على علامة Airplay في حاسوب آبل المحمول.

وتوجد خاصية مثل Airplay تعمل على ربط حواسيب الأندرويد وويندوز مع الشاشات الذكية تدعى كروم كاست، ويمكنك اقتناء قطعة خاصة لاستخدامها مع تلفازك إن لم يكن يدعمه.

كما يمكنك استخدام أجهزة Roku و Amazon Fire لتحويل التلفاز إلى شاشة ذكية وتوصيله مع الحاسوب المحمول الذي يعمل بنظام ويندوز.

الطرق التقليدية عبر الوصلات:

تعتبر هذه الطريقة أحد أفضل الطرق وأقدمها، ولكنها الأكثر اعتمادية، حيث يمكنك أن تحصل على الجودة الكاملة لما تقوم بعرضه على التلفاز الذكي.

وتكون هذه الطريقة هي الأنسب في حالة عرض محتوى ذو جودة كبيرة أو اللعب على شاشة التلفاز.

وهذا لأنها تنقل الصورة بالجودة نفسها التي ينتجها حاسوبك المحمول.

ويمكنك الاعتماد على وصلات HDMI التي أصبحت متواجدة في جميع الحواسيب المحمولة حتى إن كانت اقتصادية.

وأما إن كان حاسوبك حديثًا وكان يمتلك منافذ Type C تدعم نقل البيانات بسرعة مرتفعة أو تدعم تقنية ThunderBolt 3 فإنك تستطيع التوصيل عبرها.

حيث توجد الكثير من الوصلات التي تعمل على التحويل بين Type C ومنفذ HDMi.

ويمكنك الاعتماد على المحولات التي تضم أكثر من منفذ HDMi لتوصيل أكثر من تلفاز معًا.

ختامًا، توجد الكثير من الطرق التي يمكنك الاعتماد عليها لعرض شاشة الحاسوب المحمول عبر التلفاز.

وتختلف الطرق بحسب الاستخدامات والجودة التي تهدف لإيصالها عبر هذه الصورة، ومثلًا يجب عليك عرض شاشة الألعاب عبر الوصلات السلكية، وهذا لأنها تنقل الجودة كما هي دون أن تخسرها.

ولكن مشاركة العروض التعليمية أو الشروحات لا تحتاج إلى الجودة الكاملة، لذلك يمكنك استخدام الوصلات اللاسلكية.