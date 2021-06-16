تكنولوجيا: سامسونج تستعد لطرح لون جديد لسماعة Galaxy Buds Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لدفع إختيار جديد في ألوان سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية، حيث تنطلق للأسواق قريباً باللون الأبيض.

كانت شركة سامسونج قد قدمت سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية في شهر يناير من هذا العام، ولقد انطلقت السماعة اللاسلكية للأسواق بألوان البنفسجي، والفضي، وأيضاً الأسود وهي ألوان تتوافق مع Galaxy S21.

واليوم تستعد العملاق الكوري لإضافة اللون الأبيض للإختيارات المتاحة في ألوان السماعة اللاسلكية، وهو ما أكد عليه Roland Quandt اليوم عبر مجموعة من الصور ثلاثية الأبعاد.

كما تكشف الصور عن تصميم ينتهي برأس من المطاط لسماعة Galaxy Buds Pro المميزة باللون الأبيض، مع لوحة لمس بتصميم أبيض غير لامع، كما تأتي حافظة الشحن باللون الأبيض مع شعار سامسونج باللون الفضي.

كما تؤكد التسريبات على أن النموذج الجديد لن يختلف عن الإصدارات الأخرى في التكوينات الداخلية، لذا ستدعم السماعة إلغاء الضوضاء النشطة، مع أكثر من إختيار لمستوى إلغاء الضوضاء، كما تتضمن بطارية بقدرة 472 mAh في الحافظة، أو بطارية بقدرة 61 mAh في كل جهة من السماعة، أيضاً تدعم الحافظة الشحن اللاسلكي أو السلكي، وتتوغر السماعة بسعر 200 دولار.

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