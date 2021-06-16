تكنولوجيا: رصد هاتفي Lenovo K13 Note وK13 Pro في منصة جوجل بلاي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة لينوفو للإعلان قريباً عن إصدارات الشركة الجديدة من سلسلة هواتف Lenovo K13، ولقد رصد الهواتف في منصة جوجل بلاي إستعداداً للإعلان المرتقب.

تظهر هواتف Lenovo K13 Note وK13 Pro في قاعدة بيانات جوجل بلاي، حيث تأتي هذه الإصدارات بتصميم يحاكي إصدارات Moto G لكن بعلامة تجارية جديدة.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف Lenovo K13 Note هو إصدار موتورولا Moto G10، بينما يحاكي هاتف Lenovo K13 Pro تصميم هاتف Moto G30.

أيضاً يتميز هاتف Lenovo K13 Note بجودة عرض HD Plus في الشاشة، كما تتضمن الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 480 5G، كما يأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11، ومن المتوقع أن يتوفر الهاتف بسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

من جانب أخر يأتي هاتف Lenovo K13 Pro بجودة عرض HD Plus، مع نتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 662، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh ونظام تشغيل Android 11.

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