تكنولوجيا: جوجل تعلن عن 6 من المميزات الجديدة لنظام الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت عملاق البحث عن عدد 6 من المميزات الجديدة التي تقدم لمستخدمي منصة الأندوريد في صيف هذا العام.

كانت شركة جوجل قد أعلنت عن جلب ميزة جديدة لمستخدمي الإصدارات الجديدة من هواتف Pixel خلال هذا الأسبوع، واليوم أكدت جوجل على خططها لدفع مميزات جديدة لمستخدمي منصة الأندوريد، لذا لن تقتصر هذه المميزات على مستخدمي هواتف Pixel.

وتشمل المميزات الجديد ميزة نظام التنبيهات Android Earthquake، وتقدم جوجل هذه الميزة للمستخدمين عالمياً، حيث يمكن للمستخدمين في المواقع التي تتعرض للهزات الأرضية الحصول على تنبيهات قبل بدء الهزة الأرضية بلحظات.

ولقد كانت ميزة تنبيهات الزلازل متاحة في نيوزيلندا واليونان خلال الفترة الماضية، واليوم تتجه جوجل بالميزة إلى تركيا والفلبين وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وتؤكد جوجل على أن الشركة تعطي الأولوية لهذه المواقع التي إشتهرت بالهزات الأرضية، كما تخطط عملاق البحث للتوسع بالميزة في مناطق أخرى العام المقبل.

كما تقدم جوجل الميزة الثانية في تطبيق Messages، حيث سيتاح للمستخدمين وضع رمز النجمة على الرسائل الهامة للرجوع إليها لاحقاً بسلاسة، حيث يمكن إضافة الرمز عبر الضغط المطول على الرسائل ومن إختيار رمز النجمة.

أيضاً تتوفر إقتراحات إيموجي المطبخ الآن في الإصدار التجريبي من لوحة مفاتيح Gboard، ومن المقرر أن تقدم في الإصدار الثابت للمستخدمين في صيف هذا العام للغات الإنجليزية، الإسبانية، والبرتغالية والأجهزة المميزة بنظام تشغيل Android 6 أو الإصدارات اللاحقة.

كما تقدم جوجل ميزة في مساعدها الرقمي الذي يدعم المستخدم الآن في الوصول إلى جزء محدد داخل التطبيقات، أو تنفيذ مهام داخل التطبيقات.

يمكن أيضاً لميزة Voice Access أن تدعم إكتشاف النظرات في الإصدار التجريبي، حيث يمكن ضبط الميزة للعمل عند النظر إلى الشاشة، أيضاً يمكن لميزة Voice Access أن تدعم المستخدم في التنقل السريع في التطبيقات وبكفاءة أعلى عن طريق الصوت.

أيضاً تدعم جوجل Android Auto بميزة التخصيص بشكل أفضل، حيث يمكن للمستخدم تخصيص اللانشر في الهاتف أو عن طريق إختيار الثيم المظلم، كما تقدم جوجل ميزة التصفح بسرعة وسلاسة في تبويب تطبيقات الميديا.

كما تتوفر للمستخدمين الآن في Android Auto تطبيقات مخصصة لمواقع شحن السيارات الكهربائية EV، ومواقع صف السيارات، وتطبيقات للتنقل في الوحهات المختلفة.

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