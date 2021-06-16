شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق مبادرة لـ"أمان الأطفال" عبر الإنترنت في الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة فيسبوك العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعى مبادرة جديدة فى الهند تشجع الناس على الإبلاغ عن محتوى إساءة معاملة الأطفال على منصاتها وعدم مشاركتها، حيث تحمل المبادرة اسم "أبلغ عن ذلك، لا تشاركه" أو 'Report it, don't share it'.

وتم إطلاق المبادرة بفيديو رسوم متحركة ينقل بصريًا التأثير السلبى الذى يمكن أن يحدثه تداول محتوى مسيء للأطفال على الطفل موضوع هذا المحتوى، حتى لو كان يتعلق بإدانة الفعل، وقال Madhu Sirohi، رئيس برامج السياسة والتواصل، Facebook India، فى بيان: "نريد تعزيز بيئة آمنة وداعمة على Facebook و Instagram ونعمل باستمرار من أجل ذلك، وبينما نستثمر بكثافة فى الأشخاص والتكنولوجيا لتحديد هذا النوع من المحتوى وإزالته حتى قبل أن يراه الأشخاص، نريد أيضًا نشر الوعى بالسلوك المناسب فى حالة اكتشاف الأشخاص لمحتوى مسيء للأطفال على منصاتنا".

كما دخل فيسبوك أيضًا فى شراكة مع الممثلة بوليوود نيها دوبيا التى تدير مجتمعًا بعنوان "حرية التغذية '' على Instagram، وهو مساحة آمنة للنساء للتحدث عن الرضاعة الطبيعية وإجراء حوار مفتوح حول التحديات المحيطة بها. مساحة لمناقشة جوانب متنوعة من الأبوة أيضًا.

يذكر أنه فى وقت سابق من هذا العام، أجرى عملاق وسائل التواصل الاجتماعى تحليلًا معمقًا لفهم المحتوى الاستغلالى للأطفال غير القانونى على Facebook و Instagram، وقد وجد أن أكثر من 90% من هذا المحتوى كان مماثلاً أو مشابهًا بصريًا للمحتوى المبلغ عنه مسبقًا، وكان معظم هذه المشاركة يحدث دون أى نية لإيذاء الأطفال.