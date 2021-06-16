شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تحقق مع شركتى أبل وجوجل بسبب "احتكار التطبيقات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المنافسة والأسواق فى المملكة المتحدة (CMA) أنها ستفحص ما إذا كانت أبل و جوجل تشكلان احتكارًا مزدوجًا للأجهزة المحمولة نظرًا لسيطرتها على متاجر التطبيقات.

وإلى جانب الفحص الحالى لـ أبل عبر App Store، بدأت CMA فى التحقيق فيما إذا كانت منصات iOS و Android المهيمنة تمثل منافسة غير عادلة، حسبما أفاد موقع Apple Insider مؤخرا.

ونقلت الوكالة عن أندريا كوسسيلي، الرئيس التنفيذى لهيئة السوق المالية، قوله: "تتحكم آبل وجوجل فى البوابات الرئيسية التى يقوم الناس من خلالها بتنزيل التطبيقات أو تصفح الويب على هواتفهم المحمولة - سواء كانوا يريدون التسوق أو ممارسة الألعاب أو بث الموسيقى أو مشاهدة التلفزيون".

وقال: "نحن نبحث فيما إذا كان هذا يمكن أن يسبب مشاكل للمستهلكين والشركات التى ترغب فى الوصول إلى الناس من خلال هواتفهم"، وفى إشارة إلى تحقيق App Store الحالي، أضاف أن CMA "قد كشفت بالفعل عن بعض الاتجاهات المثيرة للقلق"، وأن "المستهلكين والشركات يمكن أن يتضرروا إذا ذهبوا دون رادع".

وكانت هذه الدراسة الجديدة، من الناحية النظرية، قد خضعت لرعاية الهيئة التنظيمية للتكنولوجيا الكبرى المشكلة حديثًا فى المملكة المتحدة، ومع ذلك، لن يكون لوحدة الأسواق الرقمية أى سلطة حتى يتم تفعيلها بموجب تشريع جديد فى عام 2022.