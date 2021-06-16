تكنولوجيا: تابع أفضل عروض وخصومات أمازون السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم متجر أمازون بالسعودية عروض وخصومات على كافة المنتجات المتنوعة بما في ذلك الأجهزة الذكية مثل الحواسب والهواتف والسماعات وغيرهم، وفي هذه المقالة سنقدم لكم مجموعة بأفضل العروض والخصومات من أمازون.

يمكن للمستخدمين أيضاً الإنضمام إلى خدمة أمازون برايم للاستفادة من خدماتها التي تتمثل في توصيل مجاني وسريع ومشاهدة حصرية لأفلام ومسلسلات أمازون الأصلية وألعاب مجانية عبر منصة تويتش، كما سيتاح للمشتركين ميزة التسوق المبكر للعروض. تتوفر الخدمة مجانًا لمدة 30 يوم ثم بـ 16 ريال سعودي شهريًا مع إمكانية إلغاء الاشتراك في أي وقت. يمكنك الاشتراك من هنا.

إليكم أفضل عروض وخصومات أمازون

مكنسة روبوتية روبوفاك جي 10 هايبرد

السعر: 749 ريال سعودي

المواصفات:

منكسة روبوتية بتقنية القيادة الذاتية الديناميكية الذكية.

يوفر نظام القيادة الذاتية بتقنية الجيروسكوب المتقدمة فعالية أكبر بمرتين أثناء التنظيف.

تكمل عملية التنظيف الروتيني في نصف الوقت، بالمقارنة مع المكانس الروبوتية القياسية.

مكنسة كهربائية وممسحة هجينة 2 في 1: تجمع بين الكنس والمسح لتنظيف عميق يمنح الأرضيات لمعانً رائعًا.

تحكم مريح: قم بإعطاء التعليمات عن طريق الصوت أو استخدام هاتفك عبر تطبيق يوفي هوم أو أمازون اليكسا أو مساعد جوجل. قم بإعداد الأوامر المفصلة واستلم تذكيرات صوتية تعرض أداء جهاز روبوفاك الخاص بك.

مع قوة شفط قدرها 2000 باسكال، يوفر جهاز روبوفاك جي 10 هايبرد التنظيف الأكثر فعالية على الإطلاق.

ينزلق جسم المكنسة فائق النحافة بمقاس 2.85 انش دون عناء تحت الأثاث وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها.

للحصول عليها أنقر هنا.

كابل HDMI عالي السرعة 4K من Amazon Basics

السعر: 13 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 6 قدم.

للحصول عليه أنقر هنا.

محول من منفذ عرض صغير Thunderbolt الى HDMI من Amazon Basics

السعر: 27 ريال سعودي

المواصفات:

متوافق مع أجهزة ماك بوك من أبل.

يتكيف منفذ العرض المصغر مع مدخل HDMI.

يدعم دقة تصل إلى 1920 × 1200.

اللون: أبيض.

للحصول عليه أنقر هنا.

كاميرا مراقبة ذكية Stick-Up Cam المتصلة بالأسلاك/الايثرنت من Ring

السعر: 749 ريال سعودي

المواصفات:

تسمح لك بمراقبة منزلك من الداخل أو الخارج بفيديو HD بدقة 1080 بكسل.

تأتي بتصميم رفيع ويمكن تركيبها في أي مكان.

تتيح لك أن ترى وتسمع وتتحدث إلى الأشخاص من هاتفك أو جهازك اللوحي أو جهاز الحاسب الشخصي.

سيصلك إشعار بمجرد كشف أو رصد أي حركة.

تتيح لك تفقد منزلك في أي وقت عبر المشاهدة المباشرة والفيديو في الوقت الآني.

تدعم مساعد أليكسا.

تتصل بالإنترنت عبر Wi-Fi أو ايثرنت.

سهلة التركيب، وتأتي مع كل الملحقات التي تحتاج إليها.

للحصول عليها أنقر هنا.

محول من USB-S الى USB 3.1 الجيل الاول من Amazon Basics

السعر: 14 ريال سعودي

المواصفات:

النوع: USB 3.1.

متوافق مع أجهزة متعددة.

اللون: أبيض.

للحصول عليه أنقر هنا.

كابل شحن Lightning إلى USB-A معتمد من أبل من Amazon Basics

السعر: 10 ريال سعودي

المواصفات:

متوافق من هواتف آيفون الداعمة لمنافذ Lightning.

اللون: أبيض.

الطول: 3 قدم.

للحصول عليه أنقر هنا.

حقيبة حمل من Amazon Basics لجهاز نيتيندو سويتش

السعر: 19 ريال سعودي

المواصفات:

حقيبة تخزين ألعاب نينتندو سويتش بتصميم أنيق باللون الأزرق.

تخزين وتنظيم ما يصل إلى 24 بطاقة ألعاب نينتندو سويتش بسهولة؛ تتضمن حامل بطاقة الذاكرة.

حاملات يدوية لسهولة إدخال بطاقات الألعاب وإخراجها.

تتميز بحجم مدمج موفر للمساحة وتحمي الألعاب عندما لا تكون قيد الاستخدام وتوفر سهولة الحمل.

للحصول عليها أنقر هنا.

حافظة لاب توب مصنعة نسيج اللباد من Amazon Basics

السعر: 19 ريال سعودي

المواصفات:

حافظة حاسب محمول بجيب رئيسي وجيبان خلفيان، وجيب أصغر للملحقات أو الأجهزة اللوحية حتى 8 بوصات.

مظهر خارجي عالي الجودة وبطانة داخلية من جلد الغزال الناعم للحماية من الخدش، وإغلاق فيلكرو للحفاظ على الحاسب المحمول.

مصممة خصيصًا لأجهزة الحواسب المحمولة ذات حجم 13 بوصة.

مناسبة لأجهزة مام بوك برو رتينا/ماك بوك آير مقاس 13 بوصة ومعظم أجهزة ألترا بوك وماك بوك مقاس 11 بوصة.

الأبعاد الداخلية: 13.9×10.3 بوصة (الطول× العرض).

الأبعاد الداخلية: 12.6× 9.2 بوصة (الطول× العرض).

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كابل بريميوم USB-A إلى اتصال Lightning معتمد من أبل من Amazon Basics

السعر: 21 ريال سعودي

المواصفات:

اللون: رمادي.

4 بوصة.

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كابل USB 2.0 A مع موصلات إلى Micro B من Amazon Basics

السعر: 13 ريال سعودي

المواصفات:

الطول: 6 قدم.

متوافق مع أجهزة متعددة.

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كابل USB إلى اتصال Lightning معتمد من أبل من Amazon Basics

السعر: 27 ريال سعودي

المواصفات:

اللون: أبيض.

الطول: 2 قدم.

متوافق مع أجهزة متعددة.

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مقابض ابهام لأجهزة تحكم Xbox One من Amazon Basics

السعر: 19 ريال سعودي

المواصفات:

مقابض إبهام مضادة للانزلاق (قطعتان: برتقالي) لأجهزة تحكم اكس بوكس ون/ اكس بوكس ون اس/ اكس بوكس اكس (غير متوافقة مع أجهزة تحكم اكس بوكس ون ايليت).

سهلة التركيب (تتطلب ثوانٍ فقط).

تحسن الضبط والدقة مثالية لألعاب إطلاق النار والإثارة والقتال والسباق.

ارتفاع إضافي 9.5 ملم (إجمالي ارتفاع العصا 13.6 ملم).

توفر مجالًا معززًا من الحركة وتساعد على تقليل جهد الإبهام والمعصم واليد.

توفر مساحة السطح الأكبر بنسبة 147% (مقارنةً بعصيّ الإبهام الأصلية) المزيد من الراحة.

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