علوم وتكنولوجيا

السعودية تحذر من ثغرة 'خطيرة' بأجهزة آبل

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بغداد - ياسين صفوان - وأصدر المركز امس، الثلاثاء، تحذيراً أمنياً وصفه بـ""عالي الخطورة" بخصوص تحديث أصدرته أبل؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها.

وأكد المركز، على موقعه، أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه "يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن أبل أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرة".

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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