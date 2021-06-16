انت الان تتابع خبر السعودية تحذر من ثغرة 'خطيرة' بأجهزة آبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصدر المركز امس، الثلاثاء، تحذيراً أمنياً وصفه بـ""عالي الخطورة" بخصوص تحديث أصدرته أبل؛ لمعالجة ثغرة في منتجاتها.وأكد المركز، على موقعه، أن مستوى الخطورة للتحذير عالٍ، وأنه "يستهدف كل القطاعات، موضحاً أن أبل أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرة".

وكشف المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة.

