خطط مايكروسوفت المتوقعة للإصدار القادم من نظام التشغيل ويندوز

دبي - يزن راشد - العديد من التقارير تشير أن شركة مايكروسوفت تعمل على إطلاق أكبر تحديث لنظام التشغيل ويندوز في تاريخها.

وتشير التقارير إلى أن الإصدار الكبير القادم من نظام التشغيل ويندوز سيصل قريباً.

ومن المتوقع أن يكون أحد أهم التحديثات لنظام التشغيل في السنوات الأخيرة.

إليك كل ما نعرفه عن التحديث الكبير القادم لنظام التشغيل ويندوز حتى الآن.

ما هو الاسم المتوقع؟

السؤال الكبير الذي لا يوجد له إجابة حتى الآن، هو: ما هو الاسم المتوقع لنظام التشغيل ويندوز القادم؟

هذا الأمر يأتي بسبب أن مايكروسوفت دائما ما تفاجئ المهتميين عند أي تحديث كبير لنظام التشغيل الخاص بها.

عندما أطلقت اسم ويندوز 10 على الإصدار الحالي قفزت بشكل مفاجئ من الرقم 8 إلى هذا الاسم مباشرة متخطية الرقم 9.

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لا تتفاجأ إذا قامت الشركة بإصدار نظام التشغيل التالي باسم ويندوز 12 أو ويندوز 20.

الشركة تشتهر بإطلاق بعض الأسماء غير المتوقعة لمنتجاتها وخدماتها الحديثة.

إذا كانت مايكروسوفت تتطلع إلى تحقيق قفزة جذرية حقًا، فقد يكون لنظام التشغيل الجديد اسم لم يفكر فيه أحد حتى الآن.

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أبرز الميزات المتوقعة في نظام التشغيل ويندوز القادم

وفقًا لبعض التسريبات الحديثة، سيكون لواجهة المستخدم الخاصة بإصدار نظام التشغيل القادم التصميم نفسه الذي اعتدنا عليه سابقًا.

مع ذلك، يمكن أن تكون إعادة التصميم الجديدة التي سيتم إدخالها على نظام التشغيل عبارة عن مجموعة من الميزات التي أطلقت عليها مايكروسوفت اسم (Sun Valley).

وتبرر بعض الشائعات الأخرى أن هناك إعادة تصميم مرئية بالكامل لنظام التشغيل، إما في الإصدار الحالي أو في بيئة تشغيل الإصدار الجديد.

يتضمن ذلك نماذج إعادة تصميم قائمة ابدأ العائمة، وتصميم جديد لمستكشف الملفات، وقوائم انتقال سريعة في شريط المهام.

تشير بعض التسريبات أيضًا إلى أن مايكروسوفت ستجلب الرسم البياني لاستخدام البطارية إلى تطبيق الإعدادات.

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أشارت مايكروسوفت بالفعل إلى وجود تقنية جديدة لحاوية التطبيقات، وميزة الكتابة الصوتية المحسّنة.

بالإضافة إلى ذلك ستضمن لوحة مفاتيح تعمل باللمس حديثة جدًا محملة بخيار تغيير حجم المفتاح المخصص.

بعض الميزات الأخرى متوقع وصولها أيضاً مثل: الأصوات والأشكال المصممة بشكل مجدد والرسوم المتحركة.

وتشير معظم التسريبات أن إعادة التصميم كلها مستوحاة من تصميم إصدار نظام التشغيل Windows 10x الذي تم إنهاء خطط إطلاقه نهائيًا.

ومن المحتمل أيضًا أن يجلب إصدار نظام التشغيل ويندوز القادم بحثًا أعمق في محرك البحث بينج وتكامل تخزين أفضل مع خدمة Azure السحابية.

وستكون إدارة الطاقة والأمان أيضًا على رأس قائمة الأشياء التي تريد الشركة تحديثها في إصدار نظام التشغيل القادم.

جدير بالذكر أن الشركة قامت بعمل جيد فيما يتعلق بالأمان في الإصدار الحالي وترغب في رفع المستوى في الإصدار القادم.

التغييرات في متجر مايكروسوفت:

بالإضافة إلى ذلك وكجزء من تحقيق القفزة الكبرى المتوقعة في إعادة تصميم إصدار نظام التشغيل القادم، قد يشهد متجر مايكروسوفت أيضًا تغييرات كبرى.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة بتوحيد النظام البيئي للمتجر لجعله مناسبًا لمستخدمي ويندوز وكذلك المطورين.

وستكون هذه فرصة مثالية للشركة لجذب المطورين لإطلاق تطبيقاتهم عبر المتجر.

وينطبق الأمر نفسه على المستخدمين الذين يحتاجون إلى متجر تطبيقات متنوع وغني، حيث يقوم معظمهم الآن بتثبيت التطبيقات عبر الويب أو الأنظمة الأساسية الأخرى.

ومن المرجح أن يرى المتجر عملية تصميم بصرية متكاملة، وضمان تنزيل التطبيقات وتثبيتها في الخلفية بشكل أكبر سلاسة ومرونة.

ومن المتوقع أن يكون إصدار نظام التشغيل ويندوز القادم هو طريقة الشركة لجذب انتباه المطورين والمستخدمين على حد سواء.

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تاريخ الإصدار والسعر:

من المتوقع أن تكشف الشركة عن كل شيء يتعلق بإصدار نظام التشغيل ويندوز القادم في حدثها القادم المقرر إقامته في يوم 24 من الشهر الحالي.

اما عن تاريخ الإطلاق المتوقع، إذا رجعنا للوراء فنجد أن الإطلاق الرسمي لإصدار نظام التشغيل ويندوز 10كان في 29 يوليو 2015.

وللتوضيح فقبل إطلاق الإصدار الرسمي أطلقت الشركة أولًا إصدار المعاينة في 30 سبتمبر 2014.

لذلك، وفقًا لجدول الإصدار هذا، من المتوقع أن تطلق الشركة إصدار نظام التشغيل القادم بشكل رسمي في وقت ما من العام القادم.

ونظرًا إلى أن هذا الإصدار سيكون تحديثًا قويًا، فقد يكون من الممكن الحصول على إطار زمني إضافي مدته 5-6 أشهر.

وهذا يعني أن الإطلاق الرسمي غالبًا قد يكون في شهر مارس من عام 2022 القادم.

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أما عن السعر فقد يكون من الصعب التكهن به في الوقت الحالي، ومع ذلك نجد أن سعر إصدار ويندوز 10 الحالي لم يتغير كثيرًا عن أسعار الإصدار السابقة.

وبافتراض أن الشركة ستقدم إصدارين هما Home و Pro من نظام التشغيل القادم

فيمكن القول إن إصدار Home قد يأتي بسعر يصل إلى 120 دولارًا بينما سيأتي إصدار Pro بسعر يصل 200 دولار.

جدير بالذكر أن مايكروسوفت يمكنها تقديم صفقة رائعة لمستخدمي ويندوز 10 الحاليين من خلال تقديمها ترقية مجانية.

وهذا قد يكون أفضل صفقة يمكن للمستخدمين الحصول عليها وستساعد في نشر إصدار نظام التشغيل الجديد بشكل أسرع من المتوقع.