تطوير أنظمة جديدة لدعم الحياة خارج كوكب الأرض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

لا زال العيش خارج كوكب الأرض يلقى اهتماما كبيرا، حيث تتواصل الجهود لتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك الهدف.

وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA أنها تعمل على مشروع تطوير أنظمة جديدة لتوليد الأكسجين والماء والطاقة للمركبات الفضائية والمحطات المستقبلية التي ستبنى خارج الأرض.

وأشارت JAXA في مدونة على موقعها الإلكتروني مؤخرا إلى “أنها اتفقت مع شركة هوندا اليابانية للعمل على مشروع مشترك لتطوير أنظمة لدعم الحياة خارج الأرض، وأن المشروع يهدف بشكل أساسي لتطوير معدات قادرة على تحليل الماء إلى أكسجين وهيدروجين بمساعدة الكهرباء المستمدة من خلايا الطاقة الشمسية، وتقنيات لدمج هذين العنصرين في خلايا الوقود للحصول على مياه عذبة وطاقة كهربائية أيضا، الأمر الذي سيساعد على توفير الأكسجين والماء والطاقة في المركبات الفضائية والمنشآت الفضائية المستقبلبة”.

وأوضحت الوكالة أنها وشركة هوندا من المفترض أن تنتهيا من صنع نماذج أولية لمثل هذه التقنيات مع حلول أبريل العام القادم، وستختبر التقنيات في بيئات اصطناعية ستحاكي البيئات الفضائية من حيث درجات الحرارة ومعدلات الإشعاع.

وتعمل الوكالة مع شركة هوندا على تطوير التقنيات المذكورة في إطار اتفاقية تعاون مشترك كانتا قد وقعتاها في نوفمبر العام الفائت، ومن المفترض أن يثمر تعاونهما أيضا في تطوير تقنيات لأنظمة الطاقة المتجددة لتعمل في المحطة المدارية القمرية المزمع بناؤها مستقبلا.

وبالإضافة للتعاون مع هوندا تعمل JAXA أيضا مع شركة تويوتا اليابانية على تطوير روفر يعمل ببطاريات وقود الهيدوجين والأكسجين ليستخدم في استكشاف القمر.