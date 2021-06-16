تكنولوجيا: أول التسريبات التي تستعرض تفاصيل مميزات وتصميم Windows 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل ملامح الإصدار القادم من نظام تشغيل مايكروسوفت Windows 11 الذي يأتي بتغييرات في واجهة المستخدم وتصميم قائمة البداية وغيرها من المميزات.

رصدت اللقطات الأولى لنظام Windows 11 على موقع Baidu الصيني، حيث إستعرضت اللمحات الأولى لتصميم ومميزات نظام التشغيل، ولقد أكدت لقطات الشاشة على أن قائمة البداية تحاكي التصميم الذي رصد في Windows 10x.

ولقد صممت قائمة البداية في Windows 10x لتتوافق مع الأجهزة المميزة بالشاشات المزدوجة، إلا أن توقف مايكروسوفت عن تطوير نظام Windows 10x أدى إلى إنتقال بعض المميزات إلى النظام القادم Windows 11.

وتكشف لقطات الشاشة عن التغييرات المقدمة من مايكروسوفت في تصميم شريط المهام، حيث إختارت الشركة تصميم لرموز التطبيقات يتوسط شريط المهام، كما يتميز التصميم الجديد بوضوح أكبر مع زر جديد للبداية والقائمة.

كما إتجهت مايكروسوفت في Windows 11 إلى تطوير قائمة البداية إلى تصميم مبسط مقارنة بقائمة البداية في Windows 10 كما تم إزالت المربعات الحية من قائمة البداية.

وتتضمن قائمة البداية التطبيقات المثبتة، والملفات الحالية، مع تجربة سريعة لإغلاق أو إعادة تشغيل أجهزة Windows 11.

يمكنك أيضاً في Windows 11 إختيار نقل شريط قائمة البداية من المنتصف إلى الجانب الأيسر أي في موقعه الحالي في Windows 10، كما يتوفر في هذا الإصدار الثيم المظلم للمستخدمين، لهذا يتضمن النظام الجديد تجربة أكثر دقة.

أيضاً يتضمن نظام Windows 11 الزوايا الدائرية التي تظهر بوضوح في محيط التطبيقات، وفي القوائم، وأيضاً في File Explorer، كما تتضمن قائمة البداية أيضاً زوايا بتصميم دائري، أيضاً من المتوقع أن تتضمن التطبيقات المثبته بعض التغييرات، كما تكشف لقطات الشاشة عن إنتهاء جزء كبير من نظام التشغيل، لذا من المتوقع أن يظهر الإصدار التجريبي في Windows Insiders خلال الفترة القادمة.

من جانب أخر يأتي شريط الهام برمز جديد في Windows 11 والذي يظهر بعنوان Widgets، لذا من المتوقع أن تعود مايكروسوفت بميزة Windows Widgets في هذا الإصدار، ومن المتوقع أن تقدم الأدوات تجربة سريعة للوصول إلى أحدث الأخبار، وحالة الطقس، مع أدوات تدعم الوصول السريع إلى محتوى في شبكة الإنترنت.

كما يجلب Windows 11 ميزة أدوات التحكم snap التي سيتاح للمستخدمين الوصول إليها عبر زر التكبير في التطبيقات، وهي تجربة حديثة لميزة النوافذ المتتالية التي قدمت في نظام ويندوز على مدار السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تعمل ميزة snap على ترتيب النوافذ في الواجهة جنباً إلى جنب، أو يمكن ترتيب النوافق في أقسام في الواجهة.

أيضاً لا تكشف التسريبات عن تغيير كبير في Windows Store، إلا أن التوقعات تشير إلى هذا الإصدار المبكر لا يتضمن كافة التغييرات المقدمة في Windows 11، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن مايكروسوفت تعمل على إضافة تغييرات كبيرة في متجر ويندوز والذي يختلف عن شكله الحالي في Windows 10.

كما تعمل عملاق البرمجيات على تحسين تجربة Xbox في نظام Windows 11 من خلال تطبيق Xbox جديد يتكامل مع النظام ويدعم المستخدم في الوصول السريع إلى خدمة Xbox Game Pass.

يذكر أن مايكروسوفت تعقد حدث في 24 من يونيو، حيث من المتوقع أن تطلق Windows 11 خلال هذا الحدث، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب.

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