شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتوقف عن عرض هذه الإعلانات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة "ألفا بت" المالكة لموقع "يوتيوب" أنها لن تسمح بعد الآن بإعلانات سياسية أو انتخابية في مكانها الرئيسي المرغوب في أعلى الصفحة الرئيسية للموقع ولا إعلانات عن الكحول والمقامرة والعقاقير التي تستلزم وصفة طبية.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المعلنين، اطلعت عليها رويترز، قال موقع يوتيوب إن التغيير جاء بناءً على تحركه العام الماضي لإلغاء جميع إعلانات التسمية الرئيسية ليوم كامل، وقالت إنها ألغت هذه الحجوزات ليوم كامل، مثل تلك التي حجزها الرئيس آنذاك دونالد ترامب للسيطرة على صفحتها الرئيسية في يوم الانتخابات 2020 ، واستبدلت بتنسيقات أكثر استهدافًا.

وقال متحدث باسم جوجل في بيان عبر البريد الإلكتروني: "إننا نراجع بانتظام متطلباتنا الإعلانية للتأكد من أنها توازن بين احتياجات كل من المعلنين والمستخدمين"، وأضافوا: "نعتقد أن هذا التحديث سيعتمد على التغييرات التي أجريناها العام الماضي على عملية حجز إعلان التسمية الرئيسية وسيؤدي إلى تجربة أفضل للمستخدمين".

وقالت جوجل إن التغيير الذي طرأ على وحدتها الإعلانية الأبرز، والتي أبلغت عنها صحيفة Axios لأول مرة، كان ساري المفعول على الفور، وأوقفت جوجل الإعلانات السياسية تمامًا حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومرة ​​أخرى قبل تنصيب الرئيس جو بايدن في يناير من هذا العام، مستشهدة بسياستها تجاه الأحداث الحساسة.