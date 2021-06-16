شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيف تحذف التطبيقات من أجهزة جوجل وأبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حذف التطبيقات طريقة رائعة لتنظيف مساحتك الرقمية، على الرغم من أن طرق إنجازها ستعتمد على الجهاز الذي تستخدمه، وهنا نقدم لك خطوات القيام بهذا الأمر سواء كنت تستخدم iPhone أو iPad أو iCloud أو Mac أو Windows أو Android، وذلك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية حذف التطبيقات من جهاز iPhone أو iPad

يمكنك لحذف التطبيقات على iPhone، الانتقال إلى شاشتك الرئيسية، والضغط مع الاستمرار على التطبيق المطلوب للوصول إلى خيار "إزالة التطبيق"، ثم حدد "حذف التطبيق"، وسيؤدي ذلك أيضًا إلى التخلص من أي بيانات مرتبطة بهذا التطبيق.

كما أنه على جهاز iPhone يعمل بنظام iOS 14 أو إصدار أحدث، يمكنك أيضًا إخفاء تطبيق من شاشتك الرئيسية عن طريق حفظه في مكتبة التطبيقات، بعد تحديد "إزالة التطبيق"، اختر "إزالة من الشاشة الرئيسية" بدلاً من "حذف التطبيق".

وتعد عملية حذف التطبيقات على iPad هي نفسها، ولكن بدلاً من تحديد "إزالة التطبيق" أولاً، ما عليك سوى تحديد "حذف التطبيق"، وكما هو الحال في iPhone، سيؤدي حذف أحد التطبيقات من جهاز iPad أيضًا إلى حذف البيانات المرتبطة بالتطبيق.

إذا كنت تريد تفريغ مساحة في حسابك على iCloud، انتقل إلى تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone أو iPad ، ثم حدد اسمك واضغط على "iCloud" و "إدارة التخزين". من هناك ، انتقل إلى قسم "النسخ الاحتياطية" وسترى قائمة التطبيقات الخاصة بك ، والتي يمكنك حذفها بعد ذلك.

كيفية حذف التطبيقات من جهاز Mac

لا يمكنك حذف بعض التطبيقات على جهاز Mac الخاص بك، ولكن بالنسبة للتطبيقات التي يمكنك ذلك، فإن Launchpad هو أسهل طريق لإنجازها.

وما عليك سوى فتحه ثم الضغط مع الاستمرار فوق التطبيق، ويجب أن تظهر علامة "X" في الزاوية العلوية اليسرى من رمز التطبيق، اضغط فوق "x" لحذف التطبيق من جهاز Mac الخاص بك.

كيفية حذف التطبيقات على Windows 10

يعد حذف البرامج على نظام التشغيل Windows 10 أكثر تعقيدًا بعض الشيء لأن حذف مجلد البرنامج أو الملف قد يتسبب في حدوث مشكلات، بدلاً من ذلك، من الأفضل تصفح صفحة "التطبيقات والميزات" في تطبيق الإعدادات، كما أنه بمجرد الوصول إلى هناك، ما عليك سوى تحديد التطبيق والضغط فوق "إلغاء التثبيت"، ومع ذلك ، مثل أجهزة كمبيوتر Mac، لا يمكن حذف بعض التطبيقات.

كيفية حذف التطبيقات على Android

يمكنك لحذف التطبيقات على Android ببساطة الضغط مع الاستمرار على التطبيق، ثم سحبه إلى نص "إلغاء التثبيت" في أعلى يمين الشاشة بجوار رمز سلة المهملات لحذفه.