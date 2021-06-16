لأول مرة منذ أعوام.. 3 رواد صينيين إلى الفضاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:56 صباحاً - منذ 21 دقيقة

من المقرر أن ترسل الصين، الخميس، 3 رواد إلى الفضاء في أول مهمة مأهولة لها منذ نحو 5 سنوات، في إطار خطة طموح لإكمال محطة الفضاء الصينية بنهاية العام المقبل.

فقد أعلن مسؤول بوكالة الفضاء المأهول الصينية، الأربعاء، أنه من المتوقع أن تطلق الصين مركبة الفضاء المأهولة “شنتشو-12” في الساعة 01:22 بتوقيت غرينتش، يوم الخميس في جيوتشيوان بإقليم قانسو.

وقال مساعد مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية، جي تشي مينغ، للصحفيين إن رواد الفضاء الثلاثة هم: نيه هاي شنغ، البالغ من العمر 56 عاما، وليو بوه مينغ، وعمره 54 عاما، وتانغ هونغ بوه، أصغر الرواد الثلاثة سنا وعمره 45 عاما.

وتمثل المركبة “شنتشو-12″، التي تعني “السفينة الإلهية”، ثالث بعثة ضمن 11 بعثة لازمة لإكمال محطة الفضاء الصينية بحلول عام 2022، بحسب ما ذكرت رويترز.

وكانت الصين بدأت هذا العام بإنشاء محطة الفضاء الخاصة بها بإطلاق “تيانخه”، وهي أول وأكبر وحدات المحطة الثلاث، في أواخر أبريل الماضي.

ومن المنتظر أن يقيم طاقم شنتشو لثلاثة أشهر في وحدة تيانخه، التي تعني “وئام السماوات”، وهي وحدة اسطوانية الشكل، طولها 16.6 متر وقطرها 4.2 متر.

وكانت آخر مهمة صينية مأهولة عام 2016، عندما انطلقت السفينة شنتشو-11 حاملة رائدي فضاء إلى تيانقونغ-2، وهي نموذج أولي لمحطة الفضاء، حيث ظلوا هناك لنحو شهر.

وتهدف بكين إلى أن تصبح قوة رئيسية في الفضاء بحلول 2030. وقد أصبحت في مايو ثاني دولة تضع مركبة فضاء على سطح المريخ بعد عامين من هبوط أول مركبة فضائية صينية على الجانب البعيد من القمر.

يشار إلى أن الصين تخطط أيضا لإرسال رواد فضاء إلى القمر.